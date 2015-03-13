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Помощь больному тюменцу оказали только после 6 тысяч репостов «ВКонтакте»

13 марта 2015, 12:15
Тюменец Максим Бизюков, больной туберкулезом, ХОБЛом (хроническая обструктивная болезнь легких) и астмой обратился с призывом о помощи к общественности и местным СМИ. Только после публикаций и 6353 репостов в социальной сети «ВКонтакте» ему согласились оказать помощь в «Областном противотуберкулезном диспансере».
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Тюмень

Тюменец Максим Бизюков, больной туберкулезом, ХОБЛом (хроническая обструктивная болезнь легких) и астмой обратился с призывом о помощи к общественности и местным СМИ. Только после публикаций и 6353 репостов в социальной сети «ВКонтакте» ему оказали заметную помощь в «Областном противотуберкулезном диспансере».

Максим утверждает, что уже несколько лет не может добиться назначения адекватного лечения. Врачи отказывают в госпитализации. Он просит оказать квалифицированную медицинскую помощь, в которой ему отказывают.

Публикуем текст призыва Максима:

«Меня зовут Максим Бизюков, мне 37 лет, женат, воспитываю доченьку. Уже 18 лет у меня стоит диагноз фиброзно- кавернозный туберкулез, ХОБЛ 3 степени, тяжёлое течение, астма средней тяжести, и врачи, и наше государство на мне поставили крест. Все мои обращения в департамент здравоохранения ни к чему не приводили. Меня вновь выписывали домой, намекая на то, что выписывают умирать.

А я не хочу умирать, мне хочется увидеть как вырастет дочь, вырастить внуков…

С моим диагнозом лечение моего заболевания на 100% гарантировано государством, и исходя из этого лекарства для меня не продаются в аптеках. И я сам не имею возможности их приобрести. Но все мои обращения в Минздрав, департамент здравоохранения заканчиваются отписками и формальными госпитализациями. А потом меня выписывают домой умирать.

В этой ситуации хочется уже просто отпустить руки и, возможно, этот текст — это последняя возможность что-то изменить. Я точно знаю, что как только количество репостов перевалит за несколько тысяч или этот текст попадет в руки ТВ или других СМИ, Минздрав и президент Путин зашевелятся. В противном случае — я просто умру дома. А я хочу жить и хочу, чтобы моя страна и мое государство выполняло свои обещания, данные мне как гражданину. Я не прошу ничего сверъхестественного, я просто прошу оказать мне квалифицированную медицинскую помощь, направить на лечение в Москву или в Санкт-Петербург в медучреждение, где доктора не будут отправлять меня домой с намеком: „Иди умирай, мы тебе не поможем“, где мне выделят от государства положенные лекарства…

Друзья, все, кто меня знает и не знает тоже, — я прошу вас сделать репост этой записи, и если среди ваших знакомых есть представители власти или журналисты — отправить им этот текст… Я верю, что найдутся люди, кто поддержит меня, и мы вместе создадим резонанс. И может быть тогда я смогу получить от своего государство то, что они мне обещали, но так и не сдержали свое слово…»

Как и предполагал Максим, его обращение произвело резонанс. Жена Максима Ольга сообщила NashGorod.ru, что его сейчас повезут в реанимацию в тубдиспансер. По ее словам, заведующая отделением пообещала, что дадут все необходимые лекарства и уколы, только бы согласился приехать, купируют одышку и сделают все что нужно… До публикаций в СМИ и общественной реакции «говорили, лечить нечем, все ресурсы исчерпаны, максимум — ставили кровоостанавливающую капельницу и обратно домой», рассказала она.

Оперативный комментарий от пресс-службы областного департамента здравоохранения получить не удалось.

#Новости#Здравоохранение#Социальные сети#Тюмень#Медицина#Ирина#Общество
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