Помощь больному тюменцу оказали только после 6 тысяч репостов «ВКонтакте»

В этой ситуации хочется уже просто отпустить руки и, возможно, этот текст — это последняя возможность что-то изменить. Я точно знаю, что как только количество репостов перевалит за несколько тысяч или этот текст попадет в руки ТВ или других СМИ, Минздрав и президент Путин зашевелятся. В противном случае — я просто умру дома. А я хочу жить и хочу, чтобы моя страна и мое государство выполняло свои обещания, данные мне как гражданину. Я не прошу ничего сверъхестественного, я просто прошу оказать мне квалифицированную медицинскую помощь, направить на лечение в Москву или в Санкт-Петербург в медучреждение, где доктора не будут отправлять меня домой с намеком: „Иди умирай, мы тебе не поможем“, где мне выделят от государства положенные лекарства…