Подросток бил ровесников и забирал у них телефоны

«Предполагается, что молодой человек, прогуливаясь со своим другом, целенаправленно поджидал во дворах несовершеннолетних. Угрожая физической расправой или нанося телесные повреждения, юный злоумышленник в одиночку забирал сотовые телефоны у подростков, а затем скрывался. Все мобильные устройства были проданы для получения материальной выгоды. Преступления совершались в дневное время в течение февраля 2015 года в Центральном и Восточном районах города», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.