Подросток бил ровесников и забирал у них телефоны

В Тюмени задержан 15-летний подросток, который бил своих ровесников и забирал у них мобильные телефоны.
В конце февраля сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 задержали по подозрению в причастности к грабежу девятиклассника одной из школ Тюмени. При дальнейшей работе с подростком было установлено, что на его счету как минимум четыре преступления.
«Предполагается, что молодой человек, прогуливаясь со своим другом, целенаправленно поджидал во дворах несовершеннолетних. Угрожая физической расправой или нанося телесные повреждения, юный злоумышленник в одиночку забирал сотовые телефоны у подростков, а затем скрывался. Все мобильные устройства были проданы для получения материальной выгоды. Преступления совершались в дневное время в течение февраля 2015 года в Центральном и Восточном районах города», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ (грабеж).
В настоящее время ведется работа по установлению причастности подростка к совершению аналогичных преступлений. Если вы обладаете какой-либо значимой информацией, обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02.