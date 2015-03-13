Мотоциклы и безопасность вполне совместимы

После интересной и полезной лекции-демонстрации Алексей Сазонов подытожил: «Ваши родители рожали вас для продолжения рода. Поэтому, перед тем, как приобретать мотоцикл, купите экипировку. Да, она очень дорогая. Один только защитный жилет стоит тысяч так 25. Шлем стоит около пяти тысяч. К тому же, его нужно менять на новый после каждого падения, даже если на вид кажется, что он остался целым. Вы мне скажете: «Я не собираюсь падать», а я вам отвечу: «Нет ни разу не падавших мотоциклов. Есть только те, кто уже упал и те, кто собирается падать».