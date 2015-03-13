Мотоциклы и безопасность вполне совместимы

Представители Тюменского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» 13 марта провели познавательную встречу с учениками гимназии № 12, на которой школьники получили много полезной информации.
Начал встречу директор тюменской автошколы «ВОА» Леонид Крюков. Он рассказал ребятам о том, что до недавнего времени в автошколах обучали лишь водителей категории А. Теперь же стало доступным получение прав категории А1, которые позволяют выпускникам управлять скутерами, мопедами и малокубаторными мотоциклами. «Мы попробовали организовать обучение водителей категории А1 в зимнее время года, у нас получилось. Поэтому теперь обучаться в автошколе на права данной категории можно круглый год», — рассказал Леонид.
До недавнего времени в автошколах обучали лишь водителей категории А. Теперь же стало доступным получение прав категории А1
Представитель мотоклуба «Ночные волки», мотоциклист с многолетним стажем работы и тренер автошколы «ВОА» Алексей Сазонов рассказал ребятам, что у каждого из них есть важные обязанности на дороге, даже когда они находятся в качестве пешеходов или пассажиров, не говоря уже о том, когда они сами управляют транспортным средством.
«Когда вы — пассажир в автомобиле, ваши обязанности, например, не отвлекать водителя и не открывать двери транспортного средства. Когда вы — пешеход, перед переходом дороги нужно убедиться, что вас действительно пропускают машины. И даже когда убедились, не стоит идти, как ходят олени, напрямую, нужно рассчитать расстояние до автомобиля, если он еще не остановился, а также его скорость. Не хочется, чтобы кого-нибудь из вас коснулось известное изречение: «Пешеход, умирая на пешеходном переходе, помни, что ты был прав!», — сказал Алексей.
Не хочется, чтобы кого-нибудь коснулось известное изречение: «Пешеход, умирая на пешеходном переходе, помни, что ты был прав!»
Затем «Ночные волки» приступили к самому главному — наглядной демонстрации школьникам экипировочного оборудования для езды на мотоцикле. Вице-президент «Ночных волков» Анатолий Анисимов отметил: «Вам, наверное, кажется, что мы такие крутые и бесстрашные, ездим на мотоциклах в легкой ветровочке. На самом деле, под всей одеждой всегда надето специальное оборудование».
Мотоциклисты вызвали на сцену одного из ребят, нарядили его в мотоциклиста и пошагово рассказали школьникам про каждый предмет экипировки, пояснили, для чего он нужен и от чего способен защитить. Так, например, как отметил Анатолий Анисимов, тот же шлем защищает не только саму голову, но и мысли, которые очень важны на дороге.
Шлем защищает не только саму голову, но и мысли, которые очень важны на дороге
После интересной и полезной лекции-демонстрации Алексей Сазонов подытожил: «Ваши родители рожали вас для продолжения рода. Поэтому, перед тем, как приобретать мотоцикл, купите экипировку. Да, она очень дорогая. Один только защитный жилет стоит тысяч так 25. Шлем стоит около пяти тысяч. К тому же, его нужно менять на новый после каждого падения, даже если на вид кажется, что он остался целым. Вы мне скажете: «Я не собираюсь падать», а я вам отвечу: «Нет ни разу не падавших мотоциклов. Есть только те, кто уже упал и те, кто собирается падать».
«Нет ни разу не падавших мотоциклов. Есть только те, кто уже упал и те, кто собирается падать»
Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова пожелала школьникам ответственно относиться к своей жизни и привела ребятам печальную статистику: «Вроде бы кажется, что дети знают элементарные правила дорожного движения, но чем старше они становятся, тем они менее законопослушны. И в этом случае каждый третий мотоциклист из ста умирает на дорогах. Я не пугаю, это реальная статистика. Поэтому будьте ответственны по отношению к своей жизни, а также к жизни тех, кто находится в автотранспорте рядом с вами».
Разумеется, не все ребята мечтают ездить на мотоцикле, но на велосипеде наверняка время от времени катается каждый. В заключение встречи Анатолий Анисимов посоветовал ребятам во время езды на велосипеде надевать яркие желтые жилеты, чтобы их замечали водители. А Алексей Сазонов пошутил: «У всех водителей, когда они издалека видят желтый жилет, включается страх, что там впереди ГАИшник, и они автоматически становятся внимательнее».
Фото: http://sluls.ru