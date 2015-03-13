Куда сходить в Тюмени в выходные: 14 — 15 марта

Группа «Звери» отправилась в тур по России и спустя месяц после его начала, 15 марта, она выступит в нашем городе с альбомом «Один на один». Концерт пройдет в Тюменской филармонии.
Грандиозный электрический концерт группы Louna с программой «Ещё громче!» пройдет 14 марта в клубе «Байконур» (Ленина, 4). Все самые любимые слушателями «боевики» группы, потрясающий акустический блок, а главное, та самая атмосфера единодушия и безусловного рок-драйва, за которую так любят Louna, — вот что ждёт слушателей на концерте в Тюмени! Телефон для справок — 546–546.
Отборочный тур фестиваля самодеятельного творчества «Народный хит Победы» состоится 14 марта в 12 часов в концертном зале ДНК «Строитель».
«Академия хип-хоп культуры» откроется в субботу в скейт-парке SibSub. У участников появится возможность попробовать себя в различных направлениях (hip-hop dance, break dance, граффити, Djing,MCing). Тренировки по каждому из них будут проходить до 29 марта. Более подробная информация в группе vk.com/hiphop_culture_tyumen_sibirian.
Открытый чемпионат Тюменской области по зимнему кайту пройдет 14–15 марта на льду озера Андреевского. Будут выявлять лучших райдеров нашей области и ближайших регионов. Соревнования стартуют в субботу в 11 часов. Дополнительная информация по программе и схеме проезда доступна на сайте parusa72.ru или по телефону +7-912-921-17-20.
15 марта в «Фаворите» с 14:00 до 17:00 все желающие смогут определить свой цветотип у мастера-профессионала и получить необходимую консультацию и рекомендации по подбору одежды, макияжа и оттенка волос.
День открытых дверей пройдет в Тюменском президентском кадетском училище 14 марта для мальчишек из 4-х классов и их родителей. На мероприятии презентуют достижения и возможности учебного заведения, предоставят возможность получить необходимую консультацию и задать вопросы руководству.
Шоу «Сделка с Фаворитом» стартует в торгово-развлекательном центре 14 марта. Оно пройдет с 15 до 17 часов. Приходите, участвуйте и получайте подарки.
Серия лекций на тему «Документальная фотография» пройдет в Fabric Loft (Молодежная, 74/4) в эти выходные. 13 марта Евгений Балыков расскажет о съемке «Индустриальных пейзажей», 14 марта Игорь Ковалев поведает о «Съемке в горячих точках», а 15 марта Евгений Шульц поделится секретами «Уличной фотографии». Начало в 20, 19 и 19 часов соответственно. Билеты в день посещения лекции — 400 рублей, справки по телефону 615–846.
Семинар о привлекательности внутренней и общечеловеческой, о той привлекательности, которая скрыта от глаз, но делает человека другом всем окружающим проведет 14 и 15 марта философ, журналист, актер Никита Греков. Семинар длится два дня по два часа, включает в себя элементы тренинга и подразумевает выполнения домашнего задания. Более подробная информация — http://vk.com/grekov108.
Большой фестиваль Индии пройдет 14 марта в доме кино «Космос» — это ведический карнавал, который собирает более тысячи человек в разных городах России. Специальным гостем фестиваля станет гуру, духовный лидер, странствующий монах Махадьюти Прабху. В программе Mantras & Stories (визуально-звуковое представление, Москва), ВИА «Волшебные мантры», театр «Ади Даса» (Челябинск), профессиональные и детские индийские танцы, демонстрация асан хатха-йоги, световое шоу (Барнаул), рэп-группа «Вектор цели», мастер-класс по йога-вокалу, ярмарка, индийская кухня, консультации (нумерология, определение предназначения), мастер-класс по плетению мандал и многое другое. Цена билета: 800 руб.