Куда сходить в Тюмени в выходные: 14 — 15 марта

Семинар о привлекательности внутренней и общечеловеческой, о той привлекательности, которая скрыта от глаз, но делает человека другом всем окружающим проведет 14 и 15 марта философ, журналист, актер Никита Греков. Семинар длится два дня по два часа, включает в себя элементы тренинга и подразумевает выполнения домашнего задания. Более подробная информация — http://vk.com/grekov108.