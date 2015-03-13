Горячие новости: пожар в «Манараге», изнасилованная девушка, парковка в «Рощино»

Второй в рейтинге стала неприятная новость о том, что 5 марта в отношении двух 18-ти летних тюменок были совершены преступные действия. В тот злополучный день в квартире 23-х летнего уроженца г. Ноябрьска собралась компания молодых людей и девушек. На вечеринке они распивали алкогольные напитки. Как выяснилось, между ранее судимым за причинение тяжкого вреда здоровья 31-летним мужчиной и одной из девушек произошел конфликт. Он, применив насилие, потащил потерпевшую в комнату и изнасиловал. Когда часть гостей разошлась, второй обвиняемый удерживал подругу потерпевшей на кухне. Выйти из квартиры девушки смогли лишь, когда молодые люди уснули. В отношении мужчин заведены уголовные дела, они находятся под стражей. Эта новость не оставила равнодушными более 2500 тюменцев.