Горячие новости: пожар в «Манараге», изнасилованная девушка, парковка в «Рощино»

Уходящая неделя, как обычно, принесла жителям нашего города, как приятные известия, так и печальные новости. В Тюмени 11 марта произошел пожар в магазине товаров для спорта и отдыха «Манарага». Огнем повреждены отделка здания и имущество на площади 20 квадратных метров. Еще одной печальной новостью на этой неделе стало изнасилование молодой тюменки 5 марта на алкогольной вечеринке. В отношении двух уроженцев г. Ноябрьска возбуждены уголовные дела, они находятся под стражей. Была на этой неделе и приятная новость — в аэропорту «Рощино» заработала новая автоматизированная парковка на 270 машиномест. Она расположилась в 120 метрах от входа в аэровокзал.
Возглавляет рейтинг шокирующая новость о том, что в Тюменском магазине товаров для спорта и отдыха «Манарага» на Московском тракте произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании в магазине поступило сотрудникам МЧС 11 марта в пятом часу утра. Семеро пожарных прибыли на место спустя четыре минуты. В 4:28 пожар был полностью ликвидирован. Огнем повреждены отделка здания и имущество на площади порядка 20 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. Данная новость не оставила равнодушными почти 6 тысяч пользователей портала. Тюменцы в своих комментариях высказывают предположения, что магазин подожгли конкуренты, а также, что это сделали сами владельцы «Манараги», чтобы списать недостачу в магазине. Один тюменец написал: «Это кара за безбожные цены».
Второй в рейтинге стала неприятная новость о том, что 5 марта в отношении двух 18-ти летних тюменок были совершены преступные действия. В тот злополучный день в квартире 23-х летнего уроженца г. Ноябрьска собралась компания молодых людей и девушек. На вечеринке они распивали алкогольные напитки. Как выяснилось, между ранее судимым за причинение тяжкого вреда здоровья 31-летним мужчиной и одной из девушек произошел конфликт. Он, применив насилие, потащил потерпевшую в комнату и изнасиловал. Когда часть гостей разошлась, второй обвиняемый удерживал подругу потерпевшей на кухне. Выйти из квартиры девушки смогли лишь, когда молодые люди уснули. В отношении мужчин заведены уголовные дела, они находятся под стражей. Эта новость не оставила равнодушными более 2500 тюменцев.
Замыкает рейтинг приятная новость — в аэропорту «Рощино» заработала новая парковка. Автоматизированная парковка на 270 машиномест открылась 1 марта. Она расположилась в 120 метрах от входа в аэровокзал. Правда, услуги паркинга будут не бесплатными. За один час пользования парковкой придется заплатить 50 рублей, для желающих оставить свой автомобиль на длительное время стоимость услуги составит 150 рублей в сутки. Участникам ВОВ и пассажирам с ограниченными возможностями, а также сопровождающим их лицам, в тюменском аэропорту Рощино выделены специальные бесплатные парковочные места. Эту новость оценили почти 2500 тюменцев. Однако комментарии к новости неоднозначны. Некоторые тюменцы высказали мнение, что «скоро у нас, как в Москве даже воздух станет платным». Другие же сочли, что лучше заплатить, чем потом разыскивать угнанный автомобиль.
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