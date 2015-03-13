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Гараничева включили в сборную на масс-старте

13 марта 2015, 10:31
Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Антон Шипулин вошли в состав сборной на масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Контиолахти. Еще один россиянин Алексей Волков значится первым в резервном списке, сообщает Союз биатлонистов России.

Предыдущий этап состязаний — индивидуальная гонка 12 марта — сложился для мужской сборной России не самым удачным образом. Лучшим в ней стал как раз представитель сборной ХМАО Алексей Волков — он занял девятое место. Лидер сборной Антон Шипулин промахнулся дважды и еще упал на трассе, из-за чего пришел к финишу лишь 16-ым. Тюменский биатлонист Евгений Гараничев с четырьмя промахами отстал от победителя гонки почти на четыре минуты и в итоге стал 35-ым, следом за ним финишировал коллега по команде Тимофей Лапшин также с четырьмя промахами.

Победителем же гонки стал прославленный французский спортсмен Мартен Фуркад, который взял первое золото в Финляндии и шестое на мировых чемпионатах.

Сборная России же в на ЧМ-2015 пока завоевала две медали: серебряная в мужской гонке преследования на счету Антона Шипулина. Единственное «золото» команде в женской индивидуальной гонке принесла Екатерина Юрлова.

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