Гараничева включили в сборную на масс-старте

Предыдущий этап состязаний — индивидуальная гонка 12 марта — сложился для мужской сборной России не самым удачным образом. Лучшим в ней стал как раз представитель сборной ХМАО Алексей Волков — он занял девятое место. Лидер сборной Антон Шипулин промахнулся дважды и еще упал на трассе, из-за чего пришел к финишу лишь 16-ым. Тюменский биатлонист Евгений Гараничев с четырьмя промахами отстал от победителя гонки почти на четыре минуты и в итоге стал 35-ым, следом за ним финишировал коллега по команде Тимофей Лапшин также с четырьмя промахами.