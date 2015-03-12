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Юлия Ефимова возвращается в большое плавание

12 марта 2015, 14:47
Представительница Центра спортивной подготовки Тюменской области Юлия Ефимова возвращается в большое плавание после 16-месячной дисквалификации. Первые соревнования спортсменка проведет в американском Мишн-Вьехо 20–22 марта, сообщает АСН «Тюменская арена».

Напомним, в мае прошлого года Ефимова была дисквалифицирована более чем на год за употребление допинга по решению Международной федерации плавания (FINA). В январе в период подготовки к очередным стартам проба «А», взятая у спортсменки, дала положительный результат на дегидроэпиандростерон — метаболит тестостерона, который содержался в одной из биологических добавок. Позже прием препарата был признан непреднамеренным.

В США 22-летняя пловчиха выступит во всех брассовых заплывах, а также, возможно, в комплексной дисциплине. В случае победы бронзовый призер Олимпиады в Лондоне сможет выступить в апрельском чемпионате России. Эти соревнования станут отборочными к ближайшему планетарному форуму в Казани 24 июля — 9 августа.

#Новости#Спорт#Соревнования#Плавание#Алексей
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