Юлия Ефимова возвращается в большое плавание

Напомним, в мае прошлого года Ефимова была дисквалифицирована более чем на год за употребление допинга по решению Международной федерации плавания (FINA). В январе в период подготовки к очередным стартам проба «А», взятая у спортсменки, дала положительный результат на дегидроэпиандростерон — метаболит тестостерона, который содержался в одной из биологических добавок. Позже прием препарата был признан непреднамеренным.
В США 22-летняя пловчиха выступит во всех брассовых заплывах, а также, возможно, в комплексной дисциплине. В случае победы бронзовый призер Олимпиады в Лондоне сможет выступить в апрельском чемпионате России. Эти соревнования станут отборочными к ближайшему планетарному форуму в Казани 24 июля — 9 августа.