Юлия Ефимова возвращается в большое плавание

Напомним, в мае прошлого года Ефимова была дисквалифицирована более чем на год за употребление допинга по решению Международной федерации плавания (FINA). В январе в период подготовки к очередным стартам проба «А», взятая у спортсменки, дала положительный результат на дегидроэпиандростерон — метаболит тестостерона, который содержался в одной из биологических добавок. Позже прием препарата был признан непреднамеренным.