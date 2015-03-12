В вокальных битвах выжили 16 человек

Завершился тюменский областной этап конкурса молодых исполнителей эстрадной песни по УРФО «Песня не знает границ». На сцене кукольного театра два дня подряд шли вокальные битвы.
Не у всех понедельник оказался выходным — после отборочного тура, прошедшего ровно неделю назад, 35 участников из Тюмени и районов области снова вышли на сцену, чтобы спеть оставшиеся две песни из трёх и побороться за право петь в финале и на гала-концерте.
Финал — это абсолютная гарантия того, что усилия участника будут оценены дипломом и призом.
Вокалисты исполняли произведения в два круга. Справились с задачей удивить жюри только 16 вокалистов, приятно, что в этом году участники из тюменских районов показали хорошую подготовку.
На следующий день, 10 марта, ровно в полдень начался финал, продлился он всего 1,5 часа — он прошел быстро и на одном дыхании. Каждого участника действительно хотелось слушать до конца — это лучшие из достойных, прошедшие несколько отборов.
Теперь вокалистам осталось томиться до награждения и гала-концерта. В обед прошла репетиция традиционной финальной песни и парада участников.
Незадолго до начала награждения Василий Пустыльников директор Тюменского театра кукол поделился своими впечатлениями о финалистах:
«Все финалисты достойные. Но самым ярким вокальным пятном была группа „Арабелла“. Лично для себя открыл их немного раньше, на фестивале „Димитриевская суббота“, а здесь воспринимаю как хороший коллектив, который может достойно выступить в Челябинске».
В этом году всех пришедших на гала-концерт ждали целых два сюрприза. В фойе — театрализованный пролог «Песенник», а рядом с гардеробом — милая девушка с маленьким сундучком в руках. Она предлагала вытянуть пожелания-цитаты из популярных песен.
В зале показывали песочное шоу, над столом, изображение с которого передавалось на огромный экран, растянутый во всю ширину сцены, колдовала девушка.
Все эти сюрпризы сопровождались советскими и военными песнями и зарисовками истории нашей страны. Именно песня остаётся с человеком в любую минуту, через нее передали частичку атмосферы того времени.
Это подчеркнула в своей поздравительной речи Юлия Шакурская, директор департамента культуры Тюменской области: «Снова я рада видеть такую очаровательную гвардию молодых исполнителей. Надеюсь, что мы сможем повторить фурор прошлого года на окружном этапе — практически весь пьедестал почета заняла Тюмень. Я вас на это благославляю и желаю оправдать наши надежды. Это особенный год — год 70-летия Победы и песня в этой Победе сыграла свою великую решающую роль, поэтому победа тюменской делегации особенно важна».
Но на этом сюрпризы не закончились, результаты оказались такими, что номинация «мужской вокал» осталась без лауреата I степени, и самое высокое место — диплом второй степени, который получил Артур Нерсесян.
Специальные призы:
«Приз зрительских симпатий» — Иван Бёрдов (Аромашевский район)
«Яркий дебют» — Анастасия Смыкова
«За искренность и сценическое обаяние» — Ольга Кизерова
«За профессионализм и верность жанру» — ВИА «Street Player» (Викуловский район)
«За музыкальное многообразие и искренность» — Кирилл Васильев (Викуловский район)
Лауреаты III степени:
Вокальный ансамбль «Теория вероятностей»
Номинация «мужской вокал» — Леонтий Главачук и Александр Сорокендя
Номинация «женский вокал» — Аллаярова Гульнара и Анна Магасумова
Лауреаты II степени:
Музыкальная студия «Интервал»
Артур Нерсесян
Татьяна Пылаева и Евгения Тажидинова
Лауреаты I степени:
Группа «Арабелла»
Тамилла Мамедова и Анастасия Русанова
Областной этап конкурса — это всего лишь первый шаг на большом и звездном пути участников. Победители областного этапа представят Тюменскую область в финале конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ», который пройдёт в городе Челябинске с 21 по 24 апреля.