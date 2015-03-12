В вокальных битвах выжили 16 человек

Это подчеркнула в своей поздравительной речи Юлия Шакурская, директор департамента культуры Тюменской области: «Снова я рада видеть такую очаровательную гвардию молодых исполнителей. Надеюсь, что мы сможем повторить фурор прошлого года на окружном этапе — практически весь пьедестал почета заняла Тюмень. Я вас на это благославляю и желаю оправдать наши надежды. Это особенный год — год 70-летия Победы и песня в этой Победе сыграла свою великую решающую роль, поэтому победа тюменской делегации особенно важна».