В Тюмени начинается подготовка к отопительному периоду 2015–2016

Тюменские сетевики начали подготовку к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2015–2016 годов. Потребителям частного сектора необходимо провести комплекс мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону. Если предписания будут не выполнены до 1 сентября 2016 года, тепловое хозяйство будет считаться неподготовленным к приему тепла.
Для бесперебойного, надежного теплоснабжения и получения паспорта готовности, «Тепло Тюмени» — филиал ПАО «СУЭНКО» начал письменно уведомлять потребителей частного сектора о необходимости проведения комплекса мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону.
В адрес жителей частного сектора будет направлено порядка 2000 писем с подробным разъяснением комплекса необходимых мероприятий. Далее такие информационные письма будут направлены в адрес УК/ТСЖ и организаций города.
По итогам проведения указанного комплекса мероприятий, с целью оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, «Тепло Тюмени» — филиал ПАО «СУЭНКО» проверит:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
Перечень организационно — технических мероприятий по подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону 2015–2016 гг., а также схемы Индивидуальных тепловых пунктов можно найти также на официальном сайте филиала в подразделе «Подготовка к ОЗП 2015–2016».
Кроме того, с целью улучшения качества обслуживания потребителей, специалисты службы технического аудита «Тепло Тюмени» — филиал ПАО «СУЭНКО» ведут личный приём с 15.00 до 17.00 часов.
Напоминаем, что при невыполнении предписаний, в срок до 1 сентября 2015 года, тепловое хозяйство будет считаться неподготовленным к приему тепла, отопительному сезону и должностные лица будут нести персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, сообщает «Тепло Тюмени».