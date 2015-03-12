В Тюмени начинается подготовка к отопительному периоду 2015–2016

Тюменские сетевики начали подготовку к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2015–2016 годов. Потребителям частного сектора необходимо провести комплекс мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону. Если предписания будут не выполнены до 1 сентября 2015 года, тепловое хозяйство будет считаться неподготовленным к приему тепла.