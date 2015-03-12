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В Тюмени начинается подготовка к отопительному периоду 2015–2016

12 марта 2015, 08:47
Тюменские сетевики начали подготовку к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2015–2016 годов. Потребителям частного сектора необходимо провести комплекс мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону. Если предписания будут не выполнены до 1 сентября 2015 года, тепловое хозяйство будет считаться неподготовленным к приему тепла.

Тюменские сетевики начали подготовку к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2015–2016 годов. Потребителям частного сектора необходимо провести комплекс мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону. Если предписания будут не выполнены до 1 сентября 2016 года, тепловое хозяйство будет считаться неподготовленным к приему тепла.

Для бесперебойного, надежного теплоснабжения и получения паспорта готовности, «Тепло Тюмени» — филиал ПАО «СУЭНКО» начал письменно уведомлять потребителей частного сектора о необходимости проведения комплекса мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону.

В адрес жителей частного сектора будет направлено порядка 2000 писем с подробным разъяснением комплекса необходимых мероприятий. Далее такие информационные письма будут направлены в адрес УК/ТСЖ и организаций города.

По итогам проведения указанного комплекса мероприятий, с целью оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, «Тепло Тюмени» — филиал ПАО «СУЭНКО» проверит:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Перечень организационно — технических мероприятий по подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону 2015–2016 гг., а также схемы Индивидуальных тепловых пунктов можно найти также на официальном сайте филиала в подразделе «Подготовка к ОЗП 2015–2016».

Кроме того, с целью улучшения качества обслуживания потребителей, специалисты службы технического аудита «Тепло Тюмени» — филиал ПАО «СУЭНКО» ведут личный приём с 15.00 до 17.00 часов.

Напоминаем, что при невыполнении предписаний, в срок до 1 сентября 2015 года, тепловое хозяйство будет считаться неподготовленным к приему тепла, отопительному сезону и должностные лица будут нести персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, сообщает «Тепло Тюмени».

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