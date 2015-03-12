В течение шести лет Тюмень должна получить семь новых развязок

Что касается планов по строительству на текущий год, то почти все они касаются работы над ранее начатыми объектами. Всего бюджетом на развитие улично-дорожной сети предусмотрена сумма в 4,9 млрд. рублей — на один миллиард меньше, чем в 2014 году. При этом на собственно реконструкцию и строительство пойдет сумма в 2,8 млрд. рублей. На эти деньги город планирует закончить обустройство развязки по улице Монтажников, провести реконструкцию Московского тракта, а также продолжить работы над пробивкой улицы Запольной, где в районе пересечения с Первомайской должна появиться многоуровневая эстакада. Окончательный срок сдачи объекта — в 2017 году.