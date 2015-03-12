В течение шести лет Тюмень должна получить семь новых развязок

Ряд новых объектов будет запроектирован по улице Мельникайте: на пересечении с улицами Республики, 50 лет Октября и 30 лет Победы. Еще одна появится на пересечении Монтажников — Широтная. Отметим, что о некоторых планах по «развязыванию» перекрестков в новых микрорайонах по Мельникайте и Широтной упоминал и руководитель Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. В заречной части города на Т-образном перекрестке Алебашевская — Дружбы также будет запроектирована развязка.
Далее, как следует из доклада Виктора Смолина, достаточно крупный объект проектируется в районе моста через Туру по улице Профсоюзной. Двухуровневая развязка должна появиться на улице Госпаровской с выходом на Профсоюзную, Дамбовскую и Харьковскую. Сама улица Дамбовская тоже будет подвергнута крупной реконструкции с пробивкой до Гилевского кольца. Как подчеркнул докладчик, весь перечень объектов уже согласован с ГУС по Тюменской области на среднесрочную перспективу.
Что касается планов по строительству на текущий год, то почти все они касаются работы над ранее начатыми объектами. Всего бюджетом на развитие улично-дорожной сети предусмотрена сумма в 4,9 млрд. рублей — на один миллиард меньше, чем в 2014 году. При этом на собственно реконструкцию и строительство пойдет сумма в 2,8 млрд. рублей. На эти деньги город планирует закончить обустройство развязки по улице Монтажников, провести реконструкцию Московского тракта, а также продолжить работы над пробивкой улицы Запольной, где в районе пересечения с Первомайской должна появиться многоуровневая эстакада. Окончательный срок сдачи объекта — в 2017 году.
Помимо этого городские власти планируют обустроить 22,3 км. улиц в деревне Казарово и продолжить реконструкцию 2-ой Луговой в районе строительства моста-дублера через Туру по улице Челюскинцев. Здесь сроками окончания работ назван четвертый квартал 2016 года. Еще один объект с преимущественно федеральным финансированием должен появиться в микрорайоне Ямальский-2 в границах улиц Губернская — Закалужская — Московский тракт. Из центрального бюджета будет выделено 70% средств, остальное должен профинансировать город.
Также Виктор Смолин упомянул и о закрытии на реконструкцию развязки по ул. Республики — 50 лет Октября. По плану сдать объект должны в 2016-ом, однако, администрация надеется закончить все работы в течение 2015 года.