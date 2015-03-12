В нежилом здании на Калинина работало нелегальное казино

5 марта незаконная игорная деятельность заведения была пресечена. Следователем было изъято 10 единиц техники, предназначенной для проведения азартных игр, терминал для оплаты, чеки. В помещении находился один администратор и игроки, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.