В нежилом здании на Калинина работало нелегальное казино

Сотрудники правоохранительных органов прикрыли очередное нелегальное казино. Оно находилось в нежилом здании на улице Калинина Тюмени.
5 марта незаконная игорная деятельность заведения была пресечена. Следователем было изъято 10 единиц техники, предназначенной для проведения азартных игр, терминал для оплаты, чеки. В помещении находился один администратор и игроки, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.172.2 (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования). В настоящее время следствием устанавливается владелец помещения, размер прибыли, круг посетителей. Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.