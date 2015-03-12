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В нежилом здании на Калинина работало нелегальное казино

12 марта 2015, 17:08
Сотрудники правоохранительных органов прикрыли очередное нелегальное казино. Оно находилось в нежилом здании на улице Калинина Тюмени.
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Тюмень

Сотрудники правоохранительных органов прикрыли очередное нелегальное казино. Оно находилось в нежилом здании на улице Калинина Тюмени.

5 марта незаконная игорная деятельность заведения была пресечена. Следователем было изъято 10 единиц техники, предназначенной для проведения азартных игр, терминал для оплаты, чеки. В помещении находился один администратор и игроки, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.172.2 (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования). В настоящее время следствием устанавливается владелец помещения, размер прибыли, круг посетителей. Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

#Новости#Тюмень#Игорный бизнес#Таня#Происшествия
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