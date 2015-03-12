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Пьяный «грантовод» протаранил светофор на Щербакова

12 марта 2015, 11:25
За минувшие сутки, 11 марта, на улицах Тюмени пострадали восемь человек в пяти дорожно-транспортных происшествиях. В трех случаях пострадавшими оказались пешеходы.

Одна из тяжелых аварий произошла в Тюмени на улице Щербакова. Около полуночи «Лада Гранта» въехала в светофор, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области. По предварительным данным, за рулем машины находился 31-летний мужчина, не имеющий водительских прав и находившийся в состоянии опьянения. Сам водитель не пострадал, а трое пассажиров «Лады», мужчина и две женщины, 29 и 30-ти лет, получили травмы головы и ушибы.

Также около 8-ми часов утра на пешеходном переходе на улице Орловской автомобилем Nissan сбита 29-летняя женщина, переходившая дорогу. У нее травма колена.

Около половины пятого часа дня на улице Республики, у остановки «Газпром», автомобиль Mitsubishi ASX боковым зеркалом ударил по руке шедшую по краю проезжей части 35-летнюю женщину. Пострадавшая получила травму локтя. Автомобиль с места происшествия уехал. Сотрудникам ГИБДД удалось оперативно установить автомашину при помощи камер видеофиксации, установленных на данном участке.

56-летнюю женщину сбил автомобиль «Газель» во дворе дома № 41 на улице Горького областного центра около семи часов вечера. У пострадавшей травма колена.

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