Пьяный «грантовод» протаранил светофор на Щербакова

Одна из тяжелых аварий произошла в Тюмени на улице Щербакова. Около полуночи «Лада Гранта» въехала в светофор, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области. По предварительным данным, за рулем машины находился 31-летний мужчина, не имеющий водительских прав и находившийся в состоянии опьянения. Сам водитель не пострадал, а трое пассажиров «Лады», мужчина и две женщины, 29 и 30-ти лет, получили травмы головы и ушибы.