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Полиция задержала похитителей аккумуляторов

12 марта 2015, 13:02
Тюменские полицейские задержали подозреваемых в кражах аккумуляторов из автомобилей.
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Тюмень

С начала марта в Тюмени было совершено несколько краж аккумуляторных батарей из автомобилей. В связи с этим руководством УМВД России по г. Тюмени было принято решение об организации специализированных мероприятий для поимки причастных к указанным преступлениям граждан.

Во время одного из ночных рейдов сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 29-летнего безработного мужчины, зарегистрированного в Свердловской области. В той же машине находился 28-летний безработный тюменец. В ходе досмотра салона полицейские обнаружили два аккумулятора, похищенных из припаркованного на стоянке автомобиля Freightliner.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемые находятся под стражей.

«В настоящее время сотрудниками уголовного розыска установлена причастность задержанных к совершению еще одной кражи. Кроме того, предполагается, что данными гражданами могли быть совершены еще кражи аккумуляторов на территории обслуживания отделов полиции № 1 и № 8. Сотрудники тюменской полиции просят граждан, из автомобилей которых были похищены аккумуляторы, обратиться в органы внутренних дел, обслуживающие территорию, где вы проживаете, либо по телефонам дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

#Новости#Кража#Тюмень#Таня#Происшествия
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