Из психбольницы сбежал тюменец, попавший туда за убийство

Из психиатрической больницы им. Кащенко, расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области, сбежал опасный пациент — тюменец Николай Барышев, много лет назад осужденный за убийство.
Как сообщили СМИ Гатчины, уроженец Тюменской области Николай Барышев был арестован в мае 1997 года за умышленное убийство, а в феврале 1998 года суд поместил его в психиатрический стационар.
По данным «Российской газеты», 51-летний мужчина симулировал инфаркт, чтобы сбежать из психбольницы. Его вместе с сопровождающим отправили в обычную больницу. В приемном покое врачи установили, что никакого инфаркта у пациента нет, и в госпитализации он не нуждается. Преступник и сотрудник Кащенко вышли за территорию больницы. Впоследствии стало известно, что убийца до психбольницы не доехал — сбежал от сопровождавшего его сотрудника. УМВД России по Гатчинскому району объявило Николая Барышева в розыск.
Приметы преступника: 50 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, глаза голубые, волосы прямые темные, короткая стрижка. На момент побега был одет в клетчатую больничную пижаму, войлочные ботинки и черную куртку. Особые приметы: татуировки, сделанные в местах лишения свободы, на левом плече, предплечье, кисти, правом плече, предплечье, груди, животе, на большом пальце правой стопы; шрамы на внутренних поверхностях предплечий, на левом бедре, на шее справа. Информацию о местонахождении Николая Барышева следует сообщать по телефонам 942–18, 366–85 или 02.