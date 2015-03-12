Из психбольницы сбежал тюменец, попавший туда за убийство

По данным «Российской газеты», 51-летний мужчина симулировал инфаркт, чтобы сбежать из психбольницы. Его вместе с сопровождающим отправили в обычную больницу. В приемном покое врачи установили, что никакого инфаркта у пациента нет, и в госпитализации он не нуждается. Преступник и сотрудник Кащенко вышли за территорию больницы. Впоследствии стало известно, что убийца до психбольницы не доехал — сбежал от сопровождавшего его сотрудника. УМВД России по Гатчинскому району объявило Николая Барышева в розыск.