nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Девятиклассникам увеличат число выпускных экзаменов

12 марта 2015, 10:37
Число выпускных экзаменов для учащихся девятых классов увеличится до шести. Как сообщила первый замглавы Минобрнауки Наталья Третьяк, новые правила начнут действовать к 2020 году.

Представитель ведомства не уточнила, какие именно предметы будут выбраны обязательными для Государственной итоговой аттестации (ГИА).

В настоящий момент выпускники средней школы сдают два обязательных экзамена — русский язык и математику. Для получения аттестата учащимся необходимо получить положительную оценку по каждому из предметов.

Кроме того, у школьников также есть возможность выбрать два дополнительных предмета: литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, а также иностранные языки. С 2014 года экзамены по выбору сдаются на добровольной основе.

Фото: http://www.statusyblog.ru

#Новости#Экзамены#Россия#Школьники#Школы#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25