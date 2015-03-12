Девятиклассникам увеличат число выпускных экзаменов

Представитель ведомства не уточнила, какие именно предметы будут выбраны обязательными для Государственной итоговой аттестации (ГИА).
В настоящий момент выпускники средней школы сдают два обязательных экзамена — русский язык и математику. Для получения аттестата учащимся необходимо получить положительную оценку по каждому из предметов.
Кроме того, у школьников также есть возможность выбрать два дополнительных предмета: литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, а также иностранные языки. С 2014 года экзамены по выбору сдаются на добровольной основе.
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