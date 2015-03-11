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Западно-Сибирский банк Сбербанка выдал более 1,5 млн зарплатных карт

11 марта 2015, 10:29
По итогам 2014 года количество зарплатных карт Сбербанка России в Западной Сибири выросло на 48 000 и составило 1,5 млн ед. Зарплату на карту Сбербанка получает каждый третий работающий житель Западной Сибири.

За прошедший год на зарплатные карты зачислено 362 млрд рублей — на 41 млрд больше, чем в предыдущем году. Количество заключенных зарплатных договоров превысило 15 тысяч.

«Зарплатная карта Сбербанка дает клиентам доступ к банковским услугам на более выгодных условиях. Ставки по кредитным продуктам для зарплатных клиентов снижены до 5% пунктов. По потребительским кредитам минимум составляет от 19,5%, ипотеке — от 15%. Также мы предлагаем ставки по вкладам до 12% годовых и ряд бесплатных онлайн-продуктов, которые позволяют экономить деньги и время», — комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Арсений Белоглазов.

Получить наличные можно более чем в 3500 банкоматах Сбербанка в Западной Сибири, а система «Сбербанк Онлайн» позволяет управлять финансами 24 часа в сутки 7 дней в неделю в любой точке мира.

Для клиентов — участников зарплатного проекта предусмотрены комфортные условия обслуживания. В рамках сервиса «Банк на работе» за каждой организацией закреплен персональный менеджер, который предоставит ее сотрудникам консультации и оформит банковские продукты непосредственно на рабочем месте.

Держатели зарплатных карт имеют возможность оформить кредитную карту Сбербанка VISA/Mastercard GOLD с беспроцентным льготным периодом кредитования до 50 дней, а процедура оформления карты будет максимально быстрой. Кроме того, к каждой карте Сбербанк предлагает дополнительную программу защиты, которая позволяет при непредвиденных обстоятельствах (кража, утеря, несанкционированное снятие денежных средств) возместить ущерб в полном объеме.

С зарплатной картой Сбербанка можно стать участником бонусных и партнерских программ. Например, в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» участвуют более 500 партнеров только по Западной Сибири. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО с каждой покупкой по карте Сбербанка в России и за рубежом (1 потраченный рубль = 1 бонус), которые в дальнейшем можно обменять на скидки в магазинах-партнерах банка. Владельцы карт Visa Classic или Visa Gold «Аэрофлот» получают бонусные мили. Они зачисляются на счет участника программы поощрения пассажиров «Аэрофлот Бонус» и могут быть списаны на приобретение авиабилетов для клиента, его семьи или друзей.

Подробную информацию о продуктах и услугах ОАО «Сбербанк России» можно получить на сайте www.sberbank.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

#Новости#Сбербанк#Банкоматы#Западно-Сибирский банк Сбербанка России#Женя#Общество
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