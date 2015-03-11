Западно-Сибирский банк Сбербанка выдал более 1,5 млн зарплатных карт

С зарплатной картой Сбербанка можно стать участником бонусных и партнерских программ. Например, в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» участвуют более 500 партнеров только по Западной Сибири. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО с каждой покупкой по карте Сбербанка в России и за рубежом (1 потраченный рубль = 1 бонус), которые в дальнейшем можно обменять на скидки в магазинах-партнерах банка. Владельцы карт Visa Classic или Visa Gold «Аэрофлот» получают бонусные мили. Они зачисляются на счет участника программы поощрения пассажиров «Аэрофлот Бонус» и могут быть списаны на приобретение авиабилетов для клиента, его семьи или друзей.