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В Тюмени закрыли фирму по производству керамзитоблоков

11 марта 2015, 15:09
В Управление Роспотребнадзора по Тюменской области из аппарата Губернатора Тюменской области поступило обращение гражданина на несоблюдение требований санитарного законодательства при размещении и эксплуатации объекта по производству керамзитоблоков по адресу: г. Тюмень, ул. Станиславского, 21.
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Тюмень

На основании данного обращения Управлением проведено административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя Неугодникова С.М., осуществляющего деятельность на вышеуказанном объекте. В ходе расследования установлено, что объект по производству керамзитоблоков размещен в жилом доме в коттеджном поселке менее чем в 300 метрах от ближайшей жилой застройки.

Это является нарушением требований п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Материалы дела были переданы в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

Суд, изучив материалы дела, вынес решение признать противоправными действия ИП Неугодникова С.М. по размещению объекта по производству керамзитоблоков и обязать прекратить деятельность объекта.

Фото: http://masterdec.com.ua

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