В Тюмени закрыли фирму по производству керамзитоблоков

На основании данного обращения Управлением проведено административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя Неугодникова С.М., осуществляющего деятельность на вышеуказанном объекте. В ходе расследования установлено, что объект по производству керамзитоблоков размещен в жилом доме в коттеджном поселке менее чем в 300 метрах от ближайшей жилой застройки.