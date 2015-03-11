В Тюмени сгорел магазин «Манарага»

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что сообщение о возгорании в магазине на Московском тракте поступило 11 марта в 4.15. Спустя четыре минуты семеро прибывших на место происшествия огнеборцев приступили к тушению. В 4.28 пожар был ликвидирован.