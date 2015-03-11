В Тюмени сгорел магазин «Манарага»

В Тюмени сгорел магазин товаров для спорта и отдыха «Манарага», расположенный на Московском тракте. Пожар произошел утром в среду, 11 марта.
О случившемся написала в социальной сети Facebook тюменка Мария Полякова. Она же выложила фотографии с места происшествия.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что сообщение о возгорании в магазине на Московском тракте поступило 11 марта в 4.15. Спустя четыре минуты семеро прибывших на место происшествия огнеборцев приступили к тушению. В 4.28 пожар был ликвидирован.
По данным МЧС, огнем повреждены отделка здания и имущество на площади порядка 20 кв. метров. Жертв и пострадавших нет.
Причину пожара и причиненный им ущерб предстоит выяснить дознавателям. Пользователи соцсетей, при этом, уже выдвинули версию, что магазин подожгли. «Была вскрыта дверь, разбито окно. От разбитого окна источник возгорания. Проводка в порядке», — написала Мария Полякова.
Между тем, на официальном сайте сети «Манарага» появилась информация, что магазин в Тюмени закрыт 11 марта по техническим причинам. «О дальнейшем режиме работы будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.