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Угадай место отдыха по фотографии № 52

11 марта 2015, 13:12
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Сюжет
Тюмень

Для этого вам нужно узнать, часть интерьера какого заведения общепита мы сняли, и первым указать это в комментариях под текстом.

Сегодня вам нужно вспомнить, в каком месте отдыха находится необычный настольный светильник.

От одного пользователя принимается один вариант ответа, редактирование комментариев запрещено.

Итоги конкурса подведем 16 марта.

Знакомо ли вам это приятное чувство, когда ваш подарок или сюрприз пришелся по сердцу близкому человеку? Как правило, чтобы получить такой результат, нужно постараться и потратить немало времени, сил, фантазии или финансов. Но мы можем подсказать вам простой и не слишком затратный способ сделать хороший сюрприз дорогому человеку — приобрести букет из мягких игрушек. Такой красивый подарок приятно удивит любую девушку и, конечно, обеспечит ей хорошее настроение как минимум на несколько дней.

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