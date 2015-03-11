Ребенок ударился об автобус и попал в реанимацию

7-летний мальчик получил тяжелую травму на 4-м километре автодороги Карасуль-пос. Октябрьский в Ишимском районе. По предварительным данным, первоклассник вместе с бабушкой шел по обочине дороги, неожиданно ребенок побежал через дорогу, не убедившись в безопасности. Мальчик ударился в заднюю часть проезжавшего школьного автобуса. Маленький пешеход получил травму головы, госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
В Тюмени на перекрестке улиц Холодильной и Харьковской автомобиль Lada въехал в заднюю часть Chevrolet Spark. Водитель на автомобиле Lada скрылся с места ДТП. 20-летняя пассажирка Chevrolet получила ушибы.
Opel Astra и ZAZ Chance столкнулись на перекрестке улиц Ирбитской и Свободы. Причина аварии — нарушение очередности проезда перекрестка 39-летней водителем Opel, стаж женщины за рулем 1 год. 30-летняя пассажирка Opel получила ушибы грудной клетки и головы, сообщают в госавтоинспекции Тюменской области.