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Ребенок ударился об автобус и попал в реанимацию

11 марта 2015, 13:01
На дорогах Тюменской области 10 марта произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 4 человека.
Сюжет
Тюмень

7-летний мальчик получил тяжелую травму на 4-м километре автодороги Карасуль-пос. Октябрьский в Ишимском районе. По предварительным данным, первоклассник вместе с бабушкой шел по обочине дороги, неожиданно ребенок побежал через дорогу, не убедившись в безопасности. Мальчик ударился в заднюю часть проезжавшего школьного автобуса. Маленький пешеход получил травму головы, госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

В Тюмени на перекрестке улиц Холодильной и Харьковской автомобиль Lada въехал в заднюю часть Chevrolet Spark. Водитель на автомобиле Lada скрылся с места ДТП. 20-летняя пассажирка Chevrolet получила ушибы.

Opel Astra и ZAZ Chance столкнулись на перекрестке улиц Ирбитской и Свободы. Причина аварии — нарушение очередности проезда перекрестка 39-летней водителем Opel, стаж женщины за рулем 1 год. 30-летняя пассажирка Opel получила ушибы грудной клетки и головы, сообщают в госавтоинспекции Тюменской области.

#Новости#Автомобили#Жертвы ДТП#Тюмень#Транспорт#Катя#Общество
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