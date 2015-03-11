Прокуратура приостановила деятельность полигона ТБО

Прокуратура округа возбудила в отношении «Ваш выбор» административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). Накануне, 10 марта 2015 года, Ленинский районный суд г. Тюмени вынес постановление о приостановлении деятельности организации по размещению твердых бытовых отходов на полигоне на срок 30 суток, сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.