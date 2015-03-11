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Прокуратура приостановила деятельность полигона ТБО

11 марта 2015, 14:17
Проверяющие выявили несколько очагов возгорания на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на 9 км Велижанского тракта в Тюмени, при этом его владелец — ООО «Ваш выбор» — мер к их ликвидации не принимало.

Кроме того, установлено, что полигон не включен в государственный реестр объектов размещения отходов. А согласно закону запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в данный государственный реестр.

Прокуратура округа возбудила в отношении «Ваш выбор» административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). Накануне, 10 марта 2015 года, Ленинский районный суд г. Тюмени вынес постановление о приостановлении деятельности организации по размещению твердых бытовых отходов на полигоне на срок 30 суток, сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.

#Новости#Полигон ТБО#Прокуратура по г.Тюмени#Женя#Общество
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