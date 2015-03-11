Почему 39 автобусы ходили редко

Обращение от тюменки было направлено через официальный портал администрации города с помощью формы обратной связи «Вопросы и предложения по работе современной маршрутной сети». Отвечают на вопросы горожан специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.
Тюменка Елена Анатольевна пожаловалась на работу автобусного маршрута № 39. Она сообщила, что перевозчик не соблюдает интервалы движения, качество услуг тоже оставляет желать лучшего.
На основании обращения служба сопровождения пассажирских перевозок провела анализ работы автобусов № 39. Были выявлены срывы рейсов по вине перевозчика, поэтому интервал движения был больше, чем положенные 7 минут.
По фактам срывов рейсов в отношении ТПАТП № 1, осуществляющей регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршруту № 39, ведется соответствующая претензионная работа.
Перевозчику дано поручение об усилении контроля за работой экипажей автобусов на линии, в том числе соблюдением установленного расписания. Кроме того, перевозчиком проведены внеочередные инструктажи с водительским и кондукторским составами о правилах перевозок пассажиров и о культуре обслуживания пассажиров, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.