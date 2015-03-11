Почему 39 автобусы ходили редко

Перевозчику дано поручение об усилении контроля за работой экипажей автобусов на линии, в том числе соблюдением установленного расписания. Кроме того, перевозчиком проведены внеочередные инструктажи с водительским и кондукторским составами о правилах перевозок пассажиров и о культуре обслуживания пассажиров, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.