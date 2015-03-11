Победители «Пурги-2015» получили медали и кубки

На протяжении двух дней спортсменам, в зависимости от возраста и уровня подготовки, предстояло не только пройти лыжную дистанцию 2-го класса, протяженностью в 800 метров, а также преодолеть на ней: подъем и спуск по склону с самостраховкой, навесную переправу, переправу методом «вертикальный» маятник. Спортсменов, заявленных на 3-й класс, ожидала дистанция протяженностью 1600 метров, включающая в себя: переправу по наклонному бревну, наклонные навесные переправы, вертикальные спуски и подъемы, большинство из которых достигали 9-ти метров.