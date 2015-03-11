Победители «Пурги-2015» получили медали и кубки

В соревнованиях приняли участие 125 спортсменов из Казанского и Ишимского районов, городов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Кургана, Нижневартовска. Победителей выявляли в командном и личном зачете в двух возрастных категориях.
На протяжении двух дней спортсменам, в зависимости от возраста и уровня подготовки, предстояло не только пройти лыжную дистанцию 2-го класса, протяженностью в 800 метров, а также преодолеть на ней: подъем и спуск по склону с самостраховкой, навесную переправу, переправу методом «вертикальный» маятник. Спортсменов, заявленных на 3-й класс, ожидала дистанция протяженностью 1600 метров, включающая в себя: переправу по наклонному бревну, наклонные навесные переправы, вертикальные спуски и подъемы, большинство из которых достигали 9-ти метров.
В командном зачете в соревнованиях по спортивному туризму (юноши/девушки 14–15 лет) и (мальчики/девочки 10–13 лет) команды «Молния» и «Авангард» из Нижневартовска заняли первые места.
В командном зачете в соревнованиях по спортивному туризму (юноши/девушки 14–18 лет) и (юниоры/юниорки от 16 лет) на первых местах сборная «Ирбис» из Казанского района и тюменская команда «Перевал».
Воспитанники «Дворца творчества и спорта «Пионер» отличились в личном зачете: на втором месте в 3-ем классе в возрастной группе от 16 лет Юрий Пименов и Анастасия Кедровских, на третьем — Виталий Зайнашев и Ирина Костина. Никита Логадюк на втором месте в возрастной группе от 10 до 13 лет на дистанции 2-го класса.
Победители награждены медалями, кубками и дипломами соответствующих степеней, сообщает пресс-служба ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер».
«Соревнования прошли на высоком организационном уровне, участники показали отличную спортивную подготовку. Все получили заряд адреналина и с положительными эмоциями разъехались по домам, чтобы подготовиться к очередным испытаниям», — отметил главный судья соревнований, инструктор-методист отделения спортивного туризма и спортивного ориентирования дворца «Пионер» Александр Черепанов.