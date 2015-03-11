ОРВИ и грипп в Тюменской области начали отступать

За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 12441 случай заболеваний ОРВИ (за предыдущую-13679), из них 2 гриппа. Заболеваемость совокупного населения области снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 9%, ниже уровня порогового значения на 12%. Снижение заболеваемости зарегистрировано по всем возрастным категориям. В областном центре заболеваемость совокупного населения снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 9%, ниже порога -на 10%.
По данным мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, среди вирусов доминирует грипп А-Н3N2 — 87% от гриппозных вирусов, 44% от всех респираторных вирусов. Имеют место единичные находки вирусов гриппа В и гриппаА-Н1N1-2009.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что впериод эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики:
— избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания;
— сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
— при планировании посещения общественных мест взять с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование;
— регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки рук;
— осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении;
— вести здоровый образ жизни (полноценный сон, физическая активность);
-сбалансированное питание с С-витаминизацией блюд (поливитамины, клюква, брусника, квашенная капуста, цитрусовые);
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