ОРВИ и грипп в Тюменской области начали отступать

За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 12441 случай заболеваний ОРВИ (за предыдущую-13679), из них 2 гриппа. Заболеваемость совокупного населения области снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 9%, ниже уровня порогового значения на 12%. Снижение заболеваемости зарегистрировано по всем возрастным категориям. В областном центре заболеваемость совокупного населения снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 9%, ниже порога -на 10%.