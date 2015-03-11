Энергетики просят правительство повысить тарифы на тепло

Регулируемые цены на тепло и электроэнергию в рамках текущей концепции должны вырасти с 1 июля на 8,5% и в среднем на 7,5% соответственно. На будущее генераторы предлагают компромисс. Они отмечают, что из-за «опережающего роста цен» уже во втором полугодии 2014 года и ожидаемой инфляции в 2015 году на уровне 15,8% «включение недополученных цен в тарифы приведет к их резкому росту с 1 июля 2016 года». Поэтому лучше поднимать тарифы на тепло постепенно, с 2015 года, допустив в законе полугодовую или поквартальную индексацию. Также речь идет о росте тарифов на оптовом рынке и цены конкурентного отбора мощности так, чтобы учесть разницу между номинальной и реальной инфляцией и стоимость привлечения капитала.