Энергетики просят правительство повысить тарифы на тепло

Крупнейшие компании топливно-энергетического комплекса обратились в Минэкономразвития и Федеральную службу по тарифам с требованием пересмотреть планы по повышению тарифов на тепло и электроэнергию уже с 1 апреля. По мнению энергетиков дополнительная индексация цен может дать сектору 33 млрд. рублей прибыли. Об этом сегодня сообщает газета КоммерсантЪ.
Напомним, в Тюмени тарифы на тепловую энергию последний раз повышались в декабре прошлого года. С 1 по 31 декабря он составил 1142,77 руб/Гкал (с НДС). Увеличение составило 95,74 руб. или 11%. Причиной роста было названо проведение ремонтных работ ОАО «Тепло Тюмени», однако, по информации компании он останется таковым на все первое полугодие 2015 года. Вместе с тем, как в начале года сообщал департамент тарифной и ценовой политики правительства Тюменской области, традиционного повышения тарифов до середины года не ожидается, поскольку тарифная кампания завершилась в декабре 2014-го.
Подписи под обращением, направленным вице-премьеру Аркадию Дворковичу и главе Минэкономразвития Александру Новаку, оставили руководители семи российских и иностранных компаний в сфере ТЭК. Среди подписавших — Волжская ТГК Виктора Вексельберга, Сибирская генерирующая компания Андрея Мельниченко, «Фортум», «Э.Он Россия», «Энел Россия» и государственные «Интер РАО — Управление электрогенерацией» и «Газпром энергохолдинг». В НП «Совет производителей энергии» солидарны с предложениями компаний. Генераторы уже требовали вернуть индексацию цен регулируемых договоров (поставки энергии населению — около 15% выработки ТЭС) и мощности, отмененную на 2015 год. Теперь они просят пересмотреть еще и тарифы на тепло, объясняя это резким ростом цен, в том числе на топливо, и инфляционными ожиданиями (в тарифах на тепло и энергию на 2015 год принималась инфляция 7–8%).
Регулируемые цены на тепло и электроэнергию в рамках текущей концепции должны вырасти с 1 июля на 8,5% и в среднем на 7,5% соответственно. На будущее генераторы предлагают компромисс. Они отмечают, что из-за «опережающего роста цен» уже во втором полугодии 2014 года и ожидаемой инфляции в 2015 году на уровне 15,8% «включение недополученных цен в тарифы приведет к их резкому росту с 1 июля 2016 года». Поэтому лучше поднимать тарифы на тепло постепенно, с 2015 года, допустив в законе полугодовую или поквартальную индексацию. Также речь идет о росте тарифов на оптовом рынке и цены конкурентного отбора мощности так, чтобы учесть разницу между номинальной и реальной инфляцией и стоимость привлечения капитала.
Между тем в МЭР не поддерживают идею индексации регулируемых договоров, поскольку это не предусмотрено социально-экономическим прогнозом развития. Повышение цен на тепло также не разделяют, поскольку основная статья затрат здесь — топливо. Тарифы на газ при этом пересматриваются раз в год, а затраты на другие энергоносители растут ниже инфляции.
В ФСТ также не видят оснований для пересмотра тарифов: регулирование в секторе строится не на учете макроэкономических показателей и инфляционных ожиданий, а на конкретных затратах компаний. Каких-либо расчетов по росту затрат теплогенераторов в ФСТ не поступало, говорят в ведомстве, добавляя, что в любом случае вопрос об индексации тарифов на электроэнергию и мощность можно рассматривать только с учетом мнений сетевых компаний и потребителей.