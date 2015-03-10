Задержан разбойник, напавший на цветочный магазин

Преступление совершено в ноябре 2013 года. По версии следствия, мужчина зашел в магазин и, оценив обстановку, достал пневматический пистолет. Угрожая продавцу, он похитил из кассы около 8 тысяч рублей, после чего скрылся. Похищенные деньги подозреваемый, по его словам, потратил на алкоголь.
«Проводятся мероприятия направленные на установление возможной причастности данного человека к другим преступлениям. Граждан, обладающих какой-либо информацией, просим обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 29-18-42; 8-922-079-05-77», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.