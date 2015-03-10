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Задержан разбойник, напавший на цветочный магазин

10 марта 2015, 16:27
В Тюмени задержан 26-летний мужчина, который подозревается в совершении разбойного нападения на цветочный магазин.
Сюжет
Тюмень

Преступление совершено в ноябре 2013 года. По версии следствия, мужчина зашел в магазин и, оценив обстановку, достал пневматический пистолет. Угрожая продавцу, он похитил из кассы около 8 тысяч рублей, после чего скрылся. Похищенные деньги подозреваемый, по его словам, потратил на алкоголь.

«Проводятся мероприятия направленные на установление возможной причастности данного человека к другим преступлениям. Граждан, обладающих какой-либо информацией, просим обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 29-18-42; 8-922-079-05-77», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

#Новости#Разбой#Тюмень#Таня#Происшествия
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