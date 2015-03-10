Задержан разбойник, напавший на цветочный магазин

Преступление совершено в ноябре 2013 года. По версии следствия, мужчина зашел в магазин и, оценив обстановку, достал пневматический пистолет. Угрожая продавцу, он похитил из кассы около 8 тысяч рублей, после чего скрылся. Похищенные деньги подозреваемый, по его словам, потратил на алкоголь.