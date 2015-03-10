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Выиграй билет на премьеру мультфильма «Дом»

10 марта 2015, 14:26
Предпремьерный показ мультфильма «Дом» пройдет в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE» 11 марта. Участвуйте в конкурсе и выигрывайте билеты в кино вместе с интернет-порталом NashGorod.ru.
Сюжет
Тюмень

В этом душевном и захватывающем мультфильме вы увидите историю об инопланетной расе бувов во главе с капитаном Смеком. Они захватывают Землю, чтобы укрыться от своих смертельных врагов и обрести новый дом. Руководствуясь благими намерениями, бувы начинают переселять расу людей, но одной находчивой девушке по имени Тип удаётся сбежать. В бегах она встречается с изгнанным бувом по имени О, который случайно уведомил врагов о своём местонахождении.

Конкурс

Чтобы получить шанс выиграть один из билетов на двоих, вам нужно сфотографироваться с табличкой «Мечтаю посмотреть мультфильм «Дом», на которой будет присутствовать логотип NashGorod.ru.

Фотографии оставляйте в комментариях к новости в течение сегодняшнего дня, до 23:59. Один билет получит самый быстрый участник, остальные билеты будут распределены случайным образом.

Предпремьерный показ пройдет 11 марта в «Синема Парк DeLUXE», начало в 20 часов. Также билеты на премьеру можно выиграть на городских интернет-порталах, радиостанции «Хит FM» и в официальной группе «ВКонтакте» кинотеатра «Синема Парк DeLUXE».

#Новости#Конкурсы#Синема Парк#Тюмень#Премьера#Ирина#Культура
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