Выиграй билет на премьеру мультфильма «Дом»

В этом душевном и захватывающем мультфильме вы увидите историю об инопланетной расе бувов во главе с капитаном Смеком. Они захватывают Землю, чтобы укрыться от своих смертельных врагов и обрести новый дом. Руководствуясь благими намерениями, бувы начинают переселять расу людей, но одной находчивой девушке по имени Тип удаётся сбежать. В бегах она встречается с изгнанным бувом по имени О, который случайно уведомил врагов о своём местонахождении.
Конкурс
Чтобы получить шанс выиграть один из билетов на двоих, вам нужно сфотографироваться с табличкой «Мечтаю посмотреть мультфильм «Дом», на которой будет присутствовать логотип NashGorod.ru.
Фотографии оставляйте в комментариях к новости в течение сегодняшнего дня, до 23:59. Один билет получит самый быстрый участник, остальные билеты будут распределены случайным образом.
Предпремьерный показ пройдет 11 марта в «Синема Парк DeLUXE», начало в 20 часов. Также билеты на премьеру можно выиграть на городских интернет-порталах, радиостанции «Хит FM» и в официальной группе «ВКонтакте» кинотеатра «Синема Парк DeLUXE».