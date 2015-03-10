Выиграй билет на премьеру мультфильма «Дом»

В этом душевном и захватывающем мультфильме вы увидите историю об инопланетной расе бувов во главе с капитаном Смеком. Они захватывают Землю, чтобы укрыться от своих смертельных врагов и обрести новый дом. Руководствуясь благими намерениями, бувы начинают переселять расу людей, но одной находчивой девушке по имени Тип удаётся сбежать. В бегах она встречается с изгнанным бувом по имени О, который случайно уведомил врагов о своём местонахождении.