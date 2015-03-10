Водитель Mazda вместе с пассажирами погибла на «встречке»

Трагический случай произошел на автодороге «Голышманово — Аромашево» в вечернее время. Около 22 часов на мосту через реку Вагай столкнулись Mazda Capella с номерными знаками Свердловской области и Hyundai из Лянтора. По предварительным данным, 28-летняя водитель Mazda, жительница Омска, не смогла выбрать безопасную скорость, машину развернуло, вынесло на встречную полосу в лоб второй иномарке. Водитель Mazda и двое 22-летних пассажиров погибли, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области.