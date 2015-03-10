Водитель Mazda вместе с пассажирами погибла на «встречке»

Трагический случай произошел на автодороге «Голышманово — Аромашево» в вечернее время. Около 22 часов на мосту через реку Вагай столкнулись Mazda Capella с номерными знаками Свердловской области и Hyundai из Лянтора. По предварительным данным, 28-летняя водитель Mazda, жительница Омска, не смогла выбрать безопасную скорость, машину развернуло, вынесло на встречную полосу в лоб второй иномарке. Водитель Mazda и двое 22-летних пассажиров погибли, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области.
В аварии получили травмы водитель и двое пассажиров Hyundai. 48-летний водитель получил резаные раны и ушибы, 41-летняя пассажирка получила травмы головы и живота, она госпитализирована. Сотрясение головного мозга получила годовалая малышка, от более серьезных травм ее уберегло детское автокресло.
Еще одно тяжелое ДТП произошло на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Ярковском районе, где опрокинулась в кювет пассажирская «Газель». По уточненной информации, после этого ДТП было госпитализировано трое человек, 62-летний водитель «Газели» скончался на месте. Трое мужчин в возрасте 58-ми, 53-х и 41-го года получили травмы головы, позвоночника и ушибы.
В Голышмановском районе на автодороге «Малоемецк — Ряжево» в кювет опрокинулся автомобиль УАЗ. 53-летний водитель права управления транспортом не имеет, от освидетельствования на состояние опьянения отказался, скрылся с места аварии. 63-летняя пассажирка машины получила ушиб лица и ссадины носа.
В Тюмени в десятом часу вечера на ул. Нагорной, 2 столкнулись два автомобиля, один из них ВАЗ-2110, второй скрылся с места аварии. 25-летняя пассажирка «Лады» получила ушиб позвоночника. Водитель, скрывшийся с места ДТП и автомобиль разыскиваются.