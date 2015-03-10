Турция может разрешить россиянам въезжать в страну без загранпаспорта

По словам министра, уже ведется работу по вопросу о том, чтобы разрешить приезжать из России в Турцию без загранпаспорта. При этом Чавушоглу ничего не сказал о том, на каком этапе сейчас этот процесс и когда именно может быть введен такой режим въезда на территорию Турции.