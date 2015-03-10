Турция может разрешить россиянам въезжать в страну без загранпаспорта

Власти Турции рассматривают возможность перехода на использование внутренних паспортов для поездок российских граждан в Турцию. Об этом на встрече с представителями турбизнеса заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом передает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Posta.
По словам министра, уже ведется работу по вопросу о том, чтобы разрешить приезжать из России в Турцию без загранпаспорта. При этом Чавушоглу ничего не сказал о том, на каком этапе сейчас этот процесс и когда именно может быть введен такой режим въезда на территорию Турции.
С 2011 года между Россией и Турцией действует упрощенный визовый режим, позволяющий гражданам обеих стран находиться на территории другого государства без оформления дополнительных виз и разрешений в течение срока до 30 дней. Путешествия по внутренним документам также возможны для граждан некоторых стран, имеющих такие соглашения с Турцией.
Соглашение между правительствами России и Турции об условиях взаимных поездок граждан двух стран было подписано 12 мая 2010 года в Анкаре во время визита президента РФ Дмитрия Медведева.