Сквер Энергетиков переименуют в «Остров детства»

В рамках заседания планируется рассмотрение ряда важнейших вопросов. Первым на повестке дня станет вопрос о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в районе садоводческого общества «Мелиоратор».
Среди предложенных вариантов — ул. Виктора Югринова, который является почетным гражданином г. Тюмени, ул. Михаила Кошкина, создателя танка Т-34, ул. Николая Юдина, героя Советского Союза, ул. Крымская, ул. Липовый Прогон, ул. Всех Ветров, ул. Свежая, ул. Глиняная.
Следующим вопросом для рассмотрения станет присвоение наименований элементам планировочной структуры. А именно в Восточном административном округе: 1-й микрорайон, 2-й микрорайон, 3-й микрорайон, 4-й микрорайон, 5-й микрорайон, 6-й микрорайон, микрорайон Восточный, микрорайон Восточный-2, микрорайон МЖК, жилой район Войновка, жилой район Суходольский; в Ленинском административном округе: микрорайон Букино, микрорайон Тарманы, жилой район Антипино, жилой район Матмасы, жилой район Мыс, жилой район Зайково, жилой район Гилёво.
Кроме того, на заседании планируется обсудить изменение следующих наименований: переулка «1-й Новый» на переулок «Застава»; улицы «3-я Новая» на улицу «Андрея Кореневского» (погиб при выполнении воинского долга на таджикско-афганской границе в 1994 г., выпускник ТВВИКУ);
Также в планах комиссии обсуждение изменения наименования сквера Энергетиков, расположенного в районе домов № № 2, 2-а по ул. Боровской, на сквер Остров детства и присвоение наименования скверу Ветеранов энергетики, расположенному в районе дома № 53 по ул. Одесской.
Желающих принять участие в процессе присвоения наименований просим обращаться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (тел./факс 51-00-75, [email protected]). Срок принятия предложений по данному вопросу — 3 недели, сообщают в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.
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