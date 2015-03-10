Сквер Энергетиков переименуют в «Остров детства»

Кроме того, на заседании планируется обсудить изменение следующих наименований: переулка «1-й Новый» на переулок «Застава»; улицы «3-я Новая» на улицу «Андрея Кореневского» (погиб при выполнении воинского долга на таджикско-афганской границе в 1994 г., выпускник ТВВИКУ);