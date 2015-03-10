На Доме обороны временно отключат водоснабжение

Повреждение на сетях произошло у дома № 32 по улице Барнаульской. Специалисты тюменского водоканала приступили к работам, отключение в нескольких жилых, административных домах, а также в детском саду № 151 произойдет 10 марта в 16 часов.
Под отключение попали дома по улицам: Бакинских Комиссаров: 10а; Бакинских Комиссаров: 1/стр, 2, 4, 4/1, 4/6, 4/7, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/8, 5//1, 6, 6а, 6/3, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12/1, 14а; Барнаульская: 34, 38, 40, 41, 42, 60, 62; Краснодарская: 31, 33; Белорусская: 15, 16, 18; здания на Военной, 44; Октябрьской, 35; Веселой, 2 и в медцентре на Барнаульской, 32.
Также под отключение попадают частные дома по улицам: Актюбинская; Алтайская; Барнаульская; Карагандинская; Оловянникова; Семипалатинская; Урожайная; Целиноградская; Краснодарская; Плодопитомник; Петербургская; Отрадная; Административная; Васильковая; Виноградная; Выборгская; Колосистая; Марины Цветаевой; Прибрежная; Рабочей молодежи; Тамбовская; Летний; Белорусская.
Предварительная дата включения: 11 марта 2015 года в 16:00 часов.