МВД предлагает не отбирать машины у водителей, забывших права

В настоящее время КоАП РФ предусмотрена ответственность за управление машиной автотранспортом водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или регистрационных документов на транспортное средство. Наказание за это — штраф 500 рублей, а сопутствующая обеспечительная мера — отстранение от управления и задержание транспортного средства.
По данным ведомства, современные технические средства позволяют оперативно подтвердить наличие у водителя прав на управление автомобилем, в связи с чем такая мера, как изъятие автомобиля, выглядит чрезмерной.
«Наличие либо отсутствие у водителя соответствующего права, если его личность достоверно установлена, может быть проверено путем оперативного обращения сотрудников Госавтоинспекции к ведомственным информационным базам. В связи с этим представляется целесообразным исключить меры обеспечения», — говорится в сообщении МВД.