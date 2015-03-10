МВД предлагает не отбирать машины у водителей, забывших права

В настоящее время КоАП РФ предусмотрена ответственность за управление машиной автотранспортом водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или регистрационных документов на транспортное средство. Наказание за это — штраф 500 рублей, а сопутствующая обеспечительная мера — отстранение от управления и задержание транспортного средства.