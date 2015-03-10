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МВД предлагает не отбирать машины у водителей, забывших права

10 марта 2015, 14:00
МВД России предлагает не отстранять от руля и не изымать автомобили у водителей, забывших водительское удостоверение, министерством подготовлен проект федерального закона с соответствующими поправками в административный кодекс.

В настоящее время КоАП РФ предусмотрена ответственность за управление машиной автотранспортом водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или регистрационных документов на транспортное средство. Наказание за это — штраф 500 рублей, а сопутствующая обеспечительная мера — отстранение от управления и задержание транспортного средства.

По данным ведомства, современные технические средства позволяют оперативно подтвердить наличие у водителя прав на управление автомобилем, в связи с чем такая мера, как изъятие автомобиля, выглядит чрезмерной.

«Наличие либо отсутствие у водителя соответствующего права, если его личность достоверно установлена, может быть проверено путем оперативного обращения сотрудников Госавтоинспекции к ведомственным информационным базам. В связи с этим представляется целесообразным исключить меры обеспечения», — говорится в сообщении МВД.

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