Главу сельского поселения обязали обустроить стоянки у кладбищ

В феврале 2015 года при проведении плановой выездной проверки в отношении администрации Плехановского сельского поселения Ярковского муниципального района, по адресу село Плеханово, ул. Школьная, д.17, установлено, что на территориях кладбищ, расположенных в д. Тараканова, в д. Сакандыкова Плехановского сельского поселения, отсутствуют стоянки для автокатафалков и автотранспорта (стоянки и проезды к ним заметены снегом) в нарушение п. 6.6. СанПиН 2.1.2882–11, сообщает ведомство.