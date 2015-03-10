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Главу сельского поселения обязали обустроить стоянки у кладбищ

10 марта 2015, 10:19
Областное управление Роспотребнадзора выявило нарушения «Гигиенических требований к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» в Ярковском районе. Главу районной администрации подвергли штрафу в 500 рублей, и замечания уже устранены.

В феврале 2015 года при проведении плановой выездной проверки в отношении администрации Плехановского сельского поселения Ярковского муниципального района, по адресу село Плеханово, ул. Школьная, д.17, установлено, что на территориях кладбищ, расположенных в д. Тараканова, в д. Сакандыкова Плехановского сельского поселения, отсутствуют стоянки для автокатафалков и автотранспорта (стоянки и проезды к ним заметены снегом) в нарушение п. 6.6. СанПиН 2.1.2882–11, сообщает ведомство.

В отношении главы администрации Плехановского сельского поселения Ярковского муниципального района составлен протокол по ст. 6.3 КоАП РФ, наложен штраф в сумме 500 рублей, выдано предписание по устранению выявленных нарушений. 02 марта 2015 года получено письмо за подписью Главы администрации об устранении нарушений, сообщает Роспотребнадзор.

#Новости#Ярковский район#Женя#Общество
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