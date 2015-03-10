Чтобы обмануть людей, представлялся владельцем лесопилки

В Тюмени осужден 33-летний Андрей Томилов. Он признан виновным по чч. 1,2 ст.159 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) и ч.1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
Томилов разместил в газетах и интернете объявления о продаже деревянных срубов, строительного материала. Чтобы войти в доверие к клиентам, тюменец представлялся индивидуальным предпринимателем и сообщал, что у него имеется собственная лесопилка. После этого, как сообщает пресс-служба прокуратуры области, мошенник предлагал своим жертвам оформить соответствующий договор и внести предоплату. Граждане, не подозревая обмана, заключали договоры и передавали аферисту деньги.
Всего за период с марта 2011 года по август 2014 года от действий Томилова пострадали 13 человек. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 1,2 млн рублей.
В ноябре 2014 года аферист был задержан и заключен под стражу.
Суд назначил Томилову 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.