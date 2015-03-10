Чтобы обмануть людей, представлялся владельцем лесопилки

Томилов разместил в газетах и интернете объявления о продаже деревянных срубов, строительного материала. Чтобы войти в доверие к клиентам, тюменец представлялся индивидуальным предпринимателем и сообщал, что у него имеется собственная лесопилка. После этого, как сообщает пресс-служба прокуратуры области, мошенник предлагал своим жертвам оформить соответствующий договор и внести предоплату. Граждане, не подозревая обмана, заключали договоры и передавали аферисту деньги.