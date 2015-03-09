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В регионе стартовала акция «Маяки Победы»

9 марта 2015, 12:04
В течение 2015 года школьники и студенты Тюменской области принимают участие в областной туристско-экскурсионной акции «Маяки Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Тюмень

Как отметили в пресс-службе губернатора Тюменской области, основные цели акции — воспитание чувства личной причастности и ответственности за сохранение исторических традиций защиты Родины, совершенствование системы патриотического воспитания школьников региона, развитие гражданско-патриотического, краеведческого, культурно-образовательного туризма.

По условиям акции, классам или студенческим группам нужно разместить в кабинетах географические карты своего района, Тюменской области, Российской Федерации. На них флажками — «маячками» — отметить обелиски, мемориальные группы, памятники, посвященные ВОВ, которые удалось посетить в составе организованной группы в туристских поездах, походах, велопробегах, начиная с января 2015 года. Рядом с картами следует разместить фотографии, краткую информацию об исторических событиях, биографиях людей, которым посвящены данные памятники, а также отметить количество преодоленных километров.

Победителем признается ученический коллектив, сумевший до 1 сентября 2015 года посетить наибольшее количество памятников и «проехавших» наибольшее количество километров. Самых активных участников акции ждет награда.

#Новости#День Победы#Студенты#Школьники#Тюмень#Таня#Общество
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