В регионе стартовала акция «Маяки Победы»

По условиям акции, классам или студенческим группам нужно разместить в кабинетах географические карты своего района, Тюменской области, Российской Федерации. На них флажками — «маячками» — отметить обелиски, мемориальные группы, памятники, посвященные ВОВ, которые удалось посетить в составе организованной группы в туристских поездах, походах, велопробегах, начиная с января 2015 года. Рядом с картами следует разместить фотографии, краткую информацию об исторических событиях, биографиях людей, которым посвящены данные памятники, а также отметить количество преодоленных километров.