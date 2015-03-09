Полицейский спровоцировал ДТП и наехал на школьницу

В воскресенье, 8 марта, в селе Уват произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника Тобольского МОВО. Пьяный полицейский не только спровоцировал аварию, но и наехал на школьницу.
«Полицейский вневедомственной охраны в состоянии алкогольного опьянения, передвигаясь по селу в свободное от работы время на личном легковом автомобиле „Лада — 21440“, не предоставил преимущество автомобилю „ВАЗ-2115“ и допустил с ним столкновение, после чего совершил наезд на идущую по обочине учащуюся 10 класса. В результате столкновения водители автомобилей не пострадали. Школьнице оказана медицинская помощь без госпитализации», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Там отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Начальником регионального главка Юрием Алтыновым назначена служебная проверка. По ее результатам виновный сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, — отметили в полиции.