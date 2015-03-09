Полицейский спровоцировал ДТП и наехал на школьницу

Там отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Начальником регионального главка Юрием Алтыновым назначена служебная проверка. По ее результатам виновный сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, — отметили в полиции.