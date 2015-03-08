За продажу алкоголя детям предлагают наказывать строже

Вместе с тем нормы КоАП РФ устанавливают годичный срок со дня окончания исполнения постановления по делу об административном правонарушении для исчисления периода, в течение которого правонарушитель считается подвергнутым наказанию. Авторы поправок поясняют, что таким образом необоснованно затрудняется привлечение лица к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ.