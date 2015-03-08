За продажу алкоголя детям предлагают наказывать строже

Инициатором поправок стал парламент Кабардино-Балкарской республики. В пояснительной записке авторы указывают, что сейчас статья 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» ограничивает возможность привлечения виновного к уголовной ответственности 180 днями с момента привлечения его к административной ответственности.
Вместе с тем нормы КоАП РФ устанавливают годичный срок со дня окончания исполнения постановления по делу об административном правонарушении для исчисления периода, в течение которого правонарушитель считается подвергнутым наказанию. Авторы поправок поясняют, что таким образом необоснованно затрудняется привлечение лица к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ.
Законопроектом предлагается названную норму данной статьи признать утратившей силу и изложить в следующей редакции: «Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо является подвергнутым административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года».
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