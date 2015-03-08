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В Тюменской области стало больше рабочих кадров

8 марта 2015, 10:19
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал документ, актуализирующий постановление об организации общественных работ в регионе.
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Тюмень

Изменились, в частности, объемы общественных работ: в 22 тюменских центрах занятости в текущем году будут трудоустроены по этой программе 3600 человек — на 1160 участников больше, чем в 2014-м.

Разнообразнее стал и перечень видов таких работ. Их участники смогут приложить силы к организации и проведению культурно-массовых мероприятий — распространяя билеты, расклеивая афиши или распространяя рекламу. В перечне появились также работа в качестве кастелянши и оказание услуг страхования. Всего в этом списке сейчас 250 видов трудовой деятельности.

Организуя оплачиваемые общественные работы, правительство области решает сразу две задачи. С одной стороны, это помощь людям в трудоустройстве и возможность получать необходимые для жизни доходы в периоды экономической нестабильности. С другой — это обеспечивают потребности территорий и организаций в выполнении временных и сезонных работ.

От участников программы не требуется каких-то особых навыков, квалификации, и по закону на них распространяются все социальные гарантии. На общественные работы в период каникул могут быть трудоустроены школьники и студенты, если это не противоречит требованиям безопасности, сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Фото: http://uhta8216.ru

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