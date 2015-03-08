В Тюменской области стало больше рабочих кадров

От участников программы не требуется каких-то особых навыков, квалификации, и по закону на них распространяются все социальные гарантии. На общественные работы в период каникул могут быть трудоустроены школьники и студенты, если это не противоречит требованиям безопасности, сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области.