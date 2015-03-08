В Тюменской области стало больше рабочих кадров

Изменились, в частности, объемы общественных работ: в 22 тюменских центрах занятости в текущем году будут трудоустроены по этой программе 3600 человек — на 1160 участников больше, чем в 2014-м.
Разнообразнее стал и перечень видов таких работ. Их участники смогут приложить силы к организации и проведению культурно-массовых мероприятий — распространяя билеты, расклеивая афиши или распространяя рекламу. В перечне появились также работа в качестве кастелянши и оказание услуг страхования. Всего в этом списке сейчас 250 видов трудовой деятельности.
Организуя оплачиваемые общественные работы, правительство области решает сразу две задачи. С одной стороны, это помощь людям в трудоустройстве и возможность получать необходимые для жизни доходы в периоды экономической нестабильности. С другой — это обеспечивают потребности территорий и организаций в выполнении временных и сезонных работ.
От участников программы не требуется каких-то особых навыков, квалификации, и по закону на них распространяются все социальные гарантии. На общественные работы в период каникул могут быть трудоустроены школьники и студенты, если это не противоречит требованиям безопасности, сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области.
Фото: http://uhta8216.ru