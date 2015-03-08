В Тюменской области помогают предприимчивым женщинам

В связи с переменой места жительства, Инна длительно не могла найти работу. Обратилась в Центр занятости населения за содействием в трудоустройстве. Имея большой опыт работы по пошиву и ремонту одежды, ранее работая техником-технологом швейного производства и художником-дизайнером, решила открыть в новом микрорайоне г. Тюмени творческую мастерскую по пошиву и ремонту одежды, а также пошиву концертных костюмов. В настоящее время мастерская успешно работает благодаря высокому профессионализму и широкому перечню услуг.