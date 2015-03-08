В Тюменской области помогают предприимчивым женщинам

Стремительно увеличивающийся темп современной жизни все чаще заставляет женщин задумываться: как совместить удобный график работы, достойную заработную плату и воспитание детей? Вот здесь-то и приходят на помощь людям специальные программы органов службы занятости.
Одна из таких программ — организация собственного дела, которая дает возможность реализовать себя как личность. Ежегодно около 200 безработных жителей Тюменской области получают такую услугу по содействию самозанятости. И более половина из них женщины. Предприимчивые представительницы «слабого пола» открывают парикмахерские и салоны красоты, организовывают предоставление услуг бытовой деятельности, розничной торговли, производства хлеба и мучных кондитерских изделий, открывают ателье и мастерские по пошиву и ремонту одежды, предоставляют юридические, бухгалтерские услуги, услуги аудита.
В связи с переменой места жительства, Инна длительно не могла найти работу. Обратилась в Центр занятости населения за содействием в трудоустройстве. Имея большой опыт работы по пошиву и ремонту одежды, ранее работая техником-технологом швейного производства и художником-дизайнером, решила открыть в новом микрорайоне г. Тюмени творческую мастерскую по пошиву и ремонту одежды, а также пошиву концертных костюмов. В настоящее время мастерская успешно работает благодаря высокому профессионализму и широкому перечню услуг.
При открытии собственного дела в прошедшем году органами занятости населения оказывалась финансовая помощь в размере 58800 рублей, а так же финансовая помощь на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
В настоящее время проходит процедуру согласования проект программы Тюменской области по снижению напряженности на рынке труда. Одним из мероприятий предусмотрено увеличение финансовой помощи на организацию самозанятости с 58,8 тыс. рублей до 117,6 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области.
Фото: http://inforotor.ru