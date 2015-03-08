Тюменцы посещают «Лабораторию безопасности»

«Лаборатория безопасности» открылась в одном из крупнейших торговых центров Тюмени. На интерактивных исследовательских площадках «Сцепление с дорогой», «Видимость», «Скорость реакции» дети и взрослые узнали много нового о погодных факторах на дороге, как для водителей, так и для пешеходов.
Мероприятие проводится в рамках федеральной социальной кампании «Прогноз безопасности», главная цель которой, снизить количество дорожных аварий из-за плохих погодных условий. Дети стали полноправными хозяевами большой игровой зоны с аниматорами и персонажами «Светиком» и «Непогодкой», которые уже полюбились тюменским школьникам и малышам. Для детей проведены конкурсы и игровые занятия, в том числе в бассейне с разноцветными шарами.
Первыми «Лабораторию безопасности» посетили воспитанники детского дома № 66 и начальник Госавтоинспекции Тюменской области Геннадий Лоточкин. Ребятам так понравились интерактивные площадки, что они после обеда снова возвратились сюда, прихватив своих друзей, которые утром занимались уборкой.
Специалисты экспертного центра «Движение без опасности» устанавливали оборудование для проведения мероприятия более 12-ти часов. Но оно того стоило, от тюменцев, ставших участниками «погодных» экспериментов, поступали только восторженные отклики. Перед открытием «Лаборатории безопасности» на площади перед ТРЦ «Гудвин» прошел концерт с участием известных тюменских исполнителей. В преддверии Международного женского дня прозвучали песни для милых дам. Сегодня «Лаборатория безопасности» будет открыта до 17 часов, сообщает УГИБДД по Тюменской области.