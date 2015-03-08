Тюменцы посещают «Лабораторию безопасности»

Специалисты экспертного центра «Движение без опасности» устанавливали оборудование для проведения мероприятия более 12-ти часов. Но оно того стоило, от тюменцев, ставших участниками «погодных» экспериментов, поступали только восторженные отклики. Перед открытием «Лаборатории безопасности» на площади перед ТРЦ «Гудвин» прошел концерт с участием известных тюменских исполнителей. В преддверии Международного женского дня прозвучали песни для милых дам. Сегодня «Лаборатория безопасности» будет открыта до 17 часов, сообщает УГИБДД по Тюменской области.