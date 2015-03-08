Lada выехала на тротуар и сбила пешехода

Пьяное ДТП произошло на улице Холодильной у дома № 132. По предварительной информации, около полуночи автомобиль Renault остановился на красный сигнал светофора. Двигавшийся за ним автомобиль «ВАЗ 2112» остановиться не успел. Произошло столкновение. В аварии пострадали пассажирки иномарки. У девушки 22-х лет сотрясение головного мозга, у женщины 28-ми лет подвывих шейного отдела позвоночника. Предполагаемый виновник аварии, мужчина 32-х лет, находился в нетрезвом состоянии. Его водительский стаж 7 месяцев.