Lada выехала на тротуар и сбила пешехода

На дорогах Тюменской области 7 марта произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 7 человек.
В Тюмени около 11-ти часов на пересечении улиц Мира и 9-го Января из-за нарушения очередности проезда столкнулись автомобили KIA Sorento и Jeep Liberty Limited. В аварии пострадали 68-летняя пассажирка KIA и 58-летний водитель Jeep. У женщины ушиб колена, у мужчины ушибленная рана головы.
В 21 час 30 минут на перекрестке улиц Мельникайте и Харьковской пострадал пешеход. Девушка 21-го года переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. По предварительным данным, на перекрестке произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Honda Accord. После удара Priora выехала на тротуар, сбив по пути пешехода. В результате аварии пешеход получила ушиб тазобедренного сустава, водитель Lada закрытую черепно-мозговую травму, а пассажирка иномарки — сотрясение головного мозга, ушибы лба и коленей.
Пьяное ДТП произошло на улице Холодильной у дома № 132. По предварительной информации, около полуночи автомобиль Renault остановился на красный сигнал светофора. Двигавшийся за ним автомобиль «ВАЗ 2112» остановиться не успел. Произошло столкновение. В аварии пострадали пассажирки иномарки. У девушки 22-х лет сотрясение головного мозга, у женщины 28-ми лет подвывих шейного отдела позвоночника. Предполагаемый виновник аварии, мужчина 32-х лет, находился в нетрезвом состоянии. Его водительский стаж 7 месяцев.
В Тюменском районе на 43-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля Lada двенадцатой и десятой модели. По имеющейся информации, водитель автомобиля ВАЗ 2112, со стажем за рулем 1 год, начиная движение с обочины, не заметил двигавшийся в попутном направлении автомобиль ВАЗ 2110. В ДТП ушибы получила пассажирка «десятки», женщина 37-ми лет.
За сутки инспекторами дорожно-патрульной службы в Тюменской области от управления транспортом отстранено 60 водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, из них 32 водителя в областном центре, сообщают в госавтоинспекции Тюменской области.