Воровал сотовые телефоны — сядет на пять с половиной лет

22 июля около полуночи он забрел в одно из тюменских общежитий, где проживали вахтовики. Увидев, что дверь в комнату не закрыта, он обворовал трех спящих человек, забрав два сотовых телефона, два портмоне, 100 рублей, 50 евро и банковскую карту, с которой потом попытался в банкомате снять деньги, но не смог подобрать к карте пин-код.