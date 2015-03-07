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Воровал сотовые телефоны — сядет на пять с половиной лет

7 марта 2015, 18:45
Семь краж и одно покушение на кражу совершил 39-летний Герман Исаев после того, как досрочно освободился из мест лишения свободы. Рецидивиста задержали и осудили.
Сюжет
Тюмень

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2013 года Исаев условно досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за хищения чужого имущества. Однако, выйдя из тюрьмы, он вновь занялся воровским ремеслом.

С 8 мая по 23 июля 2014 г. мужчина совершил семь краж и одно покушение на кражу. В основном воровал сотовые телефоны, оставленные без присмотра.

Так, 8 мая Исаев зашел в служебное помещение одного из ресторанов и украл из сумки официантки сотовый телефон Samsung Galaxy S4 стоимостью 23,7 тыс. рублей.

22 июля около полуночи он забрел в одно из тюменских общежитий, где проживали вахтовики. Увидев, что дверь в комнату не закрыта, он обворовал трех спящих человек, забрав два сотовых телефона, два портмоне, 100 рублей, 50 евро и банковскую карту, с которой потом попытался в банкомате снять деньги, но не смог подобрать к карте пин-код.

А утром 23 июля Исаев заявился на центральный рынок, где скальпелем взломал замок на витрине и похитил сразу семь сотовых телефонов и четыре карты оплаты.

28 июля рецидивист был задержан и заключен под стражу. Установить похитителя помогли видеозаписи, установленные в банкомате, сервисном центре и на рынке, и отпечатки его пальцев на витрине.

Всего Исаевым было похищено 13 сотовых телефонов, 1 ноутбук, два портмоне, банковская карта, 100 рублей и 50 евро. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 90 тыс. рублей.

Кроме того, он признан виновным в приобретении для личного потребления синтетического наркотика («соль») массой 0,36 граммов, сообщает Тюменская облпрокуратура.

Суд признал Исаева виновным в краже и незаконном приобретении и хранении наркотиков и наззначил Исаеву 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил заявленный потерпевшей иск о взыскании с осужденного 23,7 тыс. за украденый Samsung Galaxy S4.

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