Сотрудники «УТСК» понесли наказание за ожоги мальчика

Как ранее сообщалось, 29 января в районе дома № 39 по ул. Пермякова в Тюмени произошел прорыв теплотрассы. Горячая вода вылилась на тротуар и проезжую часть. Проходивший мимо 10-летний школьник наступил в сугроб, под которым был кипяток. Мальчик получил термические ожоги обеих стоп и голени и был доставлен в больницу. Происшествие вызвало большой общественный резонанс.