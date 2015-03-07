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Сотрудники «УТСК» понесли наказание за ожоги мальчика

7 марта 2015, 14:37
В Тюмени наказали сотрудников филиала ОАО «УТСК» за аварию на теплотрассе, в которой 10-летний мальчик получил ожоги.
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Тюмень

Как ранее сообщалось, 29 января в районе дома № 39 по ул. Пермякова в Тюмени произошел прорыв теплотрассы. Горячая вода вылилась на тротуар и проезжую часть. Проходивший мимо 10-летний школьник наступил в сугроб, под которым был кипяток. Мальчик получил термические ожоги обеих стоп и голени и был доставлен в больницу. Происшествие вызвало большой общественный резонанс.

Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени провела проверку и вынесла представление директору филиала ОАО «УТСК» Тюменские тепловые сети. К дисциплинарной ответственности были привлечены мастер района тепловых сетей и начальник района тепловых сетей. Кроме того, приняты меры к недопущению подобных аварий впредь.

У родителей пострадавшего мальчика есть право требовать от теплосетевой компании компенсации морального и материального вреда, сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени

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