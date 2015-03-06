nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За продажу пива несовершеннолетним девушкам продавец пойдет под суд

6 марта 2015, 15:28
Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 32-летней Розы Малыгиной. Она обвиняется в неоднократной розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.
Сюжет
Тюмень

Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 32-летней Розы Малыгиной. Она обвиняется в неоднократной розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.

Расследованием установлено, что 20 января 2015 года продавец Малыгина в магазине продала несовершеннолетней девушке пиво. За совершение указанного правонарушения её оштрафовали на 30 тысяч рублей. Одновременно с этим женщину предупредили об уголовной ответственности в случае совершения повторного правонарушения в течение 180 дней.

Между тем, 29 января 2015 года Малыгина реализовала уже другой несовершеннолетней две банки пива. Выходившую из магазина девушку с пивом увидели проходившие мимо инспекторы по делам несовершеннолетних. Против продавца было возбуждено уголовное дело.

Материалы дела направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст.151.1 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 80 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Об этом сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.

Фото: newschannel6now.com

#Новости#Алкоголь#Прокуратура#Суды#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25