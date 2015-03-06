За продажу пива несовершеннолетним девушкам продавец пойдет под суд

Санкция ст.151.1 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 80 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Об этом сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.