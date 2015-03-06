За продажу пива несовершеннолетним девушкам продавец пойдет под суд

Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 32-летней Розы Малыгиной. Она обвиняется в неоднократной розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.
Расследованием установлено, что 20 января 2015 года продавец Малыгина в магазине продала несовершеннолетней девушке пиво. За совершение указанного правонарушения её оштрафовали на 30 тысяч рублей. Одновременно с этим женщину предупредили об уголовной ответственности в случае совершения повторного правонарушения в течение 180 дней.
Между тем, 29 января 2015 года Малыгина реализовала уже другой несовершеннолетней две банки пива. Выходившую из магазина девушку с пивом увидели проходившие мимо инспекторы по делам несовершеннолетних. Против продавца было возбуждено уголовное дело.
Материалы дела направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.
Санкция ст.151.1 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 80 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Об этом сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.
Фото: newschannel6now.com