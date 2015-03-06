В Тюмени разыскивают лучших конструкторов бумажных самолетиков

Отборочные соревнования четвертого по счету чемпионата мировой серии Red Bull Paper Wings стартовали 1 марта в девяти городах России, сообщают организаторы. Они информируют о том, что пилоты, чьи самолеты покажут самые высокие результаты в трех номинациях: «Лучшая аэробатика», «Самый длинный полет» и «Самый долгий полет», поедут в Санкт-Петербург на национальный финал, где будут бороться за шанс попасть на мировой финал в знаменитый Ангар-7 в Зальцбурге (Австрия) и сразиться со студентами из разных уголков земного шара.