В Тюмени разыскивают лучших конструкторов бумажных самолетиков

Забудьте о реве реактивных двигателей и едком запахе авиационного керосина. Все, что вам потребуется для полета — это лист бумаги. Впрочем, этот лист ещё надо уметь сложить, продемонстрировав креативность, силу воображения и понимание элементарных правил аэродинамики.
Свои незаурядные умения в одном из самых популярных международных состязаний по запуску бумажных самолетиков проверят десятки тысяч «пилотов»-самоучек из более чем 80 стран четырех континентов.
Отборочные соревнования четвертого по счету чемпионата мировой серии Red Bull Paper Wings стартовали 1 марта в девяти городах России, сообщают организаторы. Они информируют о том, что пилоты, чьи самолеты покажут самые высокие результаты в трех номинациях: «Лучшая аэробатика», «Самый длинный полет» и «Самый долгий полет», поедут в Санкт-Петербург на национальный финал, где будут бороться за шанс попасть на мировой финал в знаменитый Ангар-7 в Зальцбурге (Австрия) и сразиться со студентами из разных уголков земного шара.
Также все желающие смогут посоревноваться в точности пилотирования бумажных самолетиков — дополнительная номинация будет организована платежным сервисом QIWI. Победителей ждут достойные призы от электронного кошелька Visa QIWI Wallet.
В 2012 году в горячей схватке сошлось 37 000 конкурентов из 83 стран мира, и в этом сезоне ожидается еще большее количество смельчаков, готовых бросить вызов ливанцу Эли Кемали, чей самолет тогда продержался в воздухе целых 10,68 секунды. Рекорд дальности полета на сегодняшний день принадлежит самолету чешского спортсмена Томаса Бека (50,37 м), а звание чемпиона по аэробатике делят Райан Наккарато и поляк Томаш Чодрира.
Заявку на участие в отборочном туре можно подать на сайте www.redbullpaperwings.com Подробности на сайте redbull.com и в ВК: https://vk.com/paperwingstumen