В России могут появиться лицеи для патриотов

«Задача школ — показать ученикам, что они могут быть обучены и востребованы, могут найти себя на родине. Это потребует дополнительных усилий государства по социализации наиболее талантливых учащихся, отслеживанию их образовательных траекторий от школьной скамьи до аспирантуры и производства. Но эти усилия окупятся сторицей в виде многократного увеличения научно-технического и технологического потенциала страны», — считает он.