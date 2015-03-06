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В России могут появиться лицеи для патриотов

6 марта 2015, 10:12
Общественный совет при Министерстве образования и науки обсудит вопрос создания в России сети президентских лицеев, которые займутся патриотическим воспитанием будущих инженеров и ученых. В случае одобрения эта идея будет рассмотрена и реализована министерством.

Член общественного совета Сергей Рукшин пояснил, что президентские лицеи будут отличаться от обычных школ более углубленным изучением точных и естественных дисциплин (математики, физики, химии и информатики) и патриотическим воспитанием, цель которого — убедить будущих специалистов работать на благо России.

«Задача школ — показать ученикам, что они могут быть обучены и востребованы, могут найти себя на родине. Это потребует дополнительных усилий государства по социализации наиболее талантливых учащихся, отслеживанию их образовательных траекторий от школьной скамьи до аспирантуры и производства. Но эти усилия окупятся сторицей в виде многократного увеличения научно-технического и технологического потенциала страны», — считает он.

По словам Рукшина, в президентских лицеях предполагается обучать детей начиная с 7-9-го класса, а попасть туда будет возможно после победы в олимпиаде или успешного прохождения собеседования.

Фото: http://googai.ucoz.ru

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