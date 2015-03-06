В России могут появиться лицеи для патриотов

Член общественного совета Сергей Рукшин пояснил, что президентские лицеи будут отличаться от обычных школ более углубленным изучением точных и естественных дисциплин (математики, физики, химии и информатики) и патриотическим воспитанием, цель которого — убедить будущих специалистов работать на благо России.
«Задача школ — показать ученикам, что они могут быть обучены и востребованы, могут найти себя на родине. Это потребует дополнительных усилий государства по социализации наиболее талантливых учащихся, отслеживанию их образовательных траекторий от школьной скамьи до аспирантуры и производства. Но эти усилия окупятся сторицей в виде многократного увеличения научно-технического и технологического потенциала страны», — считает он.
По словам Рукшина, в президентских лицеях предполагается обучать детей начиная с 7-9-го класса, а попасть туда будет возможно после победы в олимпиаде или успешного прохождения собеседования.
Фото: http://googai.ucoz.ru