Тюменцам предлагают собрать средства на «Деревья Победы»

«Каждый житель города, организация или предприятие могут перечислить средства для приобретения крупномерных саженцев, а весной поучаствовать в акции и посадить дерево в память о своем деде и прадеде — участнике Великой Отечественной войны. Это тоже будет серьёзным вкладом тюменцев в празднование, — уверен председатель Тюменского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Герман Борисович Смирнов. — Посадка деревьев — это хорошая возможность создать праздник, который собрал бы вместе и ветеранов войны, и детей, и молодежь. Это возможность сделать наш город еще красивее. Люди, которые объединены общей идеей, могут сделать очень многое. А память об участии в этих событиях будет жить не одно поколение», — сказал он.