Тюменцам предлагают собрать средства на «Деревья Победы»

«Каждый житель города, организация или предприятие могут перечислить средства для приобретения крупномерных саженцев, а весной поучаствовать в акции и посадить дерево в память о своем деде и прадеде — участнике Великой Отечественной войны. Это тоже будет серьёзным вкладом тюменцев в празднование, — уверен председатель Тюменского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Герман Борисович Смирнов. — Посадка деревьев — это хорошая возможность создать праздник, который собрал бы вместе и ветеранов войны, и детей, и молодежь. Это возможность сделать наш город еще красивее. Люди, которые объединены общей идеей, могут сделать очень многое. А память об участии в этих событиях будет жить не одно поколение», — сказал он.
Городской совет ветеранов утвердил Положение о благотворительном фонде «Дерево Победы». Денежные средства на расчетный счет благотворительного фонда могут поступать в безналичной форме.
Реквизиты счета благотворительного фонда «Дерево Победы»:
ИНН 7202065701
КПП 723001001
Р/счет 40703810867100000056
Корр. счет 30101810800000000651
БИК 047102651
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», г. Тюмень
Наименование организации: Тюменская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (сокращенно: Тюменский городской совет ветеранов войны и труда).
В целях определения порядка расходования денежных средств, поступивших на счет акции «Дерево Победы», создана комиссия, в состав которой вошли ветераны, представители ветеранских организаций и депутаты Тюменской городской Думы.
Контролировать порядок использования средств благотворительного фонда «Дерево Победы» будет Тюменский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и ревизионную комиссию городского совета ветеранов. Поступившие средства будут расходоваться на приобретение и доставку посадочного материала, крупномерных саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников, для осуществления посадки на озелененных территориях города Тюмени; на их посадку с добавлением растительной земли и послепосадочный уход в течение календарного года. Организаторами всех мероприятий будут управы, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.