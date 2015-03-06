Тюменские пенсионерки вышли на дежурство вместе с ГИБДД

Отвыкнув за зиму от общения с участниками движения, пенсионерки были особенно активны. Они призывали к дорожной безопасности и молодых мам с малышами, и велосипедистов, и пешеходов.
Тюменские водители не остались без внимания. Каждому помощницы ГИБДД вручили буклеты, памятки и дали напутствие о безопасном поведении на дорогах, сообщает Госавтоинспекция области.
Зная на собственном опыте, что пожилые люди в силу возраста могут быть невнимательны и беспечны на дороге, волонтеры «55+" обратились к тюменским бабушкам через средства массовой информации с пожеланием беречь себя, особенно в преддверии женского праздника.
Инспекторы ДПС поздравили с Международным женским днем своих помощниц. Вручили дамам подарки и цветы. Пенсионерки душевно поблагодарили инспекторов, отметив, что такие дежурства и общение с водителями и пешеходами для них настоящая отдушина.