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Развязку по Республики — 50 лет Октября планируют закрыть 1 апреля

6 марта 2015, 13:47
Транспортную развязку в районе ул. Республики — 50 лет Октября планируют закрыть на реконструкцию уже в конце марта — начале апреля. Информацию об этом Nashgorod.ru подтвердили в Главном управлении строительства Тюменской области.

О закрытии на реконструкцию этого участка упоминал в ходе пресс-клуба «Диалоги о недвижимости» руководитель ГУС Сергей Шустов, который назвал ориентировочный период в мае этого года. В качестве причины названа необходимость увеличения пропускной способности недавно построенного моста по ул. Монтажников.

Датой закрытия развязки в плане стоит 31 марта — 1 апреля, сообщили в пресс-службе Главного управления строительства. Разумеется, в связи с этим транспортные потоки будут направлены в обход этого участка. Также изменят схему некоторые маршруты, которые следуют по улице Республики. Проектом реконструкции занимается администрация города. Схема объезда в настоящее время прорабатывается.

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