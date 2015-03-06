Развязку по Республики — 50 лет Октября планируют закрыть 1 апреля

О закрытии на реконструкцию этого участка упоминал в ходе пресс-клуба «Диалоги о недвижимости» руководитель ГУС Сергей Шустов, который назвал ориентировочный период в мае этого года. В качестве причины названа необходимость увеличения пропускной способности недавно построенного моста по ул. Монтажников.
Датой закрытия развязки в плане стоит 31 марта — 1 апреля, сообщили в пресс-службе Главного управления строительства. Разумеется, в связи с этим транспортные потоки будут направлены в обход этого участка. Также изменят схему некоторые маршруты, которые следуют по улице Республики. Проектом реконструкции занимается администрация города. Схема объезда в настоящее время прорабатывается.