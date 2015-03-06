Пожарные дарили тюменкам цветы и напоминали о правилах безопасности

Тюменские спасатели и пожарные в очередной раз доказали, что они — настоящие мужчины. Не дожидаясь 8 марта, сотрудники регионального управления МЧС поздравили горожанок с Международным женским днем, скрасив серое весеннее утро цветами и хорошей музыкой.
Многие тюменцы были удивлены, увидев на улице М. Горького пожарный экипаж в ретро-стиле. Огнеборцы в яркой форме и блестящих шлемах раздавали тюменкам тюльпаны и памятки о правилах пожарной безопасности.
Среди тех, кто поздравлял девушек, был и начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тюменской области Константин Скворец. «В прошлом году мы впервые поздравляли девушек с 8 марта, и эта акция стала традиционной. Стихийно выбрали место, организовали все, как говорится, на голом энтузиазме, но мероприятие прошло очень хорошо. Девушки благодарили нас, а мы в свою очередь ощутили огромный душевный подъем: приятно было видеть их улыбки и блестящие глаза. Кроме того, мы пытались напомнить тюменкам о правилах пожарной безопасности и желали, чтобы праздники прошли без происшествий», — отметил он.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области считают, что подобные акции нужны, чтобы слова о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности дошли до сердца горожан. «На улицах сейчас раздают много рекламных материалов, и они, как правило, отправляются в ближайшую урну. Мы придумали такой ход — с цветами и музыкой, чтобы тюменки внимательнее отнеслись к памяткам „Береги дом от пожара“, которые им раздали. Любой девушке приятно, когда ее поздравляют, дарят цветы, говорят комплименты. Она об этом обязательно вспомнит, а заодно — и о врученной памятке с правилами пожарной безопасности. Здорово, что жители нашего города позитивно оценивают наши начинаний. Прохожие и автомобилисты высказывали свое одобрение, многие фотографировали наших ребят», — рассказала руководитель пресс-службы ведомства Елена Третьяченко.
Она пожелала тюменцам встречаться с сотрудниками МЧС только по позитивным поводам.