Пожарные дарили тюменкам цветы и напоминали о правилах безопасности

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области считают, что подобные акции нужны, чтобы слова о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности дошли до сердца горожан. «На улицах сейчас раздают много рекламных материалов, и они, как правило, отправляются в ближайшую урну. Мы придумали такой ход — с цветами и музыкой, чтобы тюменки внимательнее отнеслись к памяткам „Береги дом от пожара“, которые им раздали. Любой девушке приятно, когда ее поздравляют, дарят цветы, говорят комплименты. Она об этом обязательно вспомнит, а заодно — и о врученной памятке с правилами пожарной безопасности. Здорово, что жители нашего города позитивно оценивают наши начинаний. Прохожие и автомобилисты высказывали свое одобрение, многие фотографировали наших ребят», — рассказала руководитель пресс-службы ведомства Елена Третьяченко.